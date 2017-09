Verwagte rekord mielie-oes is nog meer as vorige skatting

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 16,744 miljoen ton gestel, wat 2,01% of 330 525 ton meer is as die vorige skatting van 16,413 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,629 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 6,37 t/ha is.

Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Oos-Streek en Noordwes-provinsies produseer 83% van die 2017-oes. Die oppervlak onder witmielies is 1,643 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 985 500 ha.

Die produksieskatting van witmielies is 9,893 miljoen ton, wat 2,48% of 239 200 ton meer is as die 9,654 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 6,02 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,851 miljoen ton, wat 1,35% of 91 325 ton meer is as die 6,760 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,95 t/ha.

Die produksieskatting vir sonneblomsaad het effens gestyg met 0,52 % of 4 500 ton en beloop 874 595 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 635 750 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,38 t/ha is.

Ander gewasse:

Die produksieskatting van sojabone is onveranderd gelaat op 1,316 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 573 950 ha en die verwagte opbrengs is 2,29 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is met 1,66% of 1 500 ton verhoog en beloop 92 050 ton. Die oppervlakteskatting is 56 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,64 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is ook onveranderd gelaat op 151 335 ton, terwyl die oppervlakteskatting vir sorghum 42 350 ha is. Die verwagte opbrengs is 3,57 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 68 525 ton, dieselfde as die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is 45 050 ha, en die verwagte opbrengs is 1,52 t/ha.

Nie-kommersiële mielies – oppervlakte- en produksieskatting 2017

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 366 650 ha, wat ‘n toename van 37,77 % verteenwoordig in vergelyking met die 266 130 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 731 000 ton, wat 67,76% meer is as die 435 740 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 64% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word.

Wintergewasse – 2017 produksieseisoen

Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,717 miljoen ton, wat 7,04% of 112 950 ton meer is as die vorige skatting van 1,604 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,49 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 815 000 ton (47%), in die Vrystaat 320 000 ton (19%) en in die Noord-Kaap 300 200 ton (17%).

Die oppervlakteskatting vir koring is hersien na 491 600 ha, wat 12 000 ha meer is as die 479 600 ha van die vorige skatting. Die rede vir die toename in die oppervlakte beplant was as gevolg van ’n opwaartse aanpassing in die oppervlakte van die Vrystaat, vanaf 70 000 ha tot 80 000 ha, gevolg deur die Wes-Kaap, vanaf 325 000 ha tot 326 000 ha, Mpumalanga, vanaf 3 300 ha tot 4 000 ha en Gauteng, vanaf 400 ha tot 700 ha.

Ander gewasse:

Die produksieskatting vir moutgars is 268 309 ton, wat 0,87% of 2 319 ton meer is as die vorige skatting van 265 990 ton. Die oppervlakte beplant skatting is opwaarts aangepas met 0,14% of 130 ha, na 91 380 ha, terwyl die verwagte opbrengs 2,94 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is afwaarts aangepas met 7,69% of 8 400 ton, vanaf 109 200 ton tot 100 800 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 84 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,20 t/ha.

Die volgende skattings sal op op 26 Oktober 2017 vrygestel word.

Bron: Oesskattingskomitee