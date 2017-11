Verwagte produksie vir koring is 4,5% minder as vorige skatting

Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,581 miljoen ton, wat 4,5% of 74 000 ton minder is as die vorige skatting van 1,655 miljoen ton, hoofsaaklik omdat die grootste koringproduserende provinsie, naamlik die Wes-Kaap, droogte ervaar. Die oppervlakteskatting vir koring is 491 600 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,22 t/ha is.

Die grootste afname in produksie het in die Wes-Kaap plaasgevind, naamlik 8,7% of 65 200 ton, gevolg deur die Vrystaat met 5,0% of 16 000 ton. Dus is die verwagte produksie in die Wes-Kaap 684 600 ton (43%), terwyl die Vrystaat en Noord-Kaap provinsies albei verwag om 304 000 ton (19%) te produseer.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is onveranderd gelaat op 281 059 ton. Die oppervlakte beplant met moutgars is 91 380 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,08 t/ha beloop. Die verwagte kanola-oes is 96 600 ton, wat 4,2% of 4 200 ton minder is as die vorige skatting van 100 800 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 84 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,15 t/ha.

Die vyfde produksieskatting vir wintergewasse vir 2017 sal op 19 Desember 2017 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee