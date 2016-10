Verspreider van die maand: BKB Tarkastad en ProAgri dien alle boere

ProAgri gee elke maand ‘n R500-koopbewys aan die verteenwoordiger van ‘n koöperasiehandelstak wat besondere moeite gedoen het om die tydskrif onder die boere te bevorder. Vandeesmaand is BKB Tarkastad die pryswenner.

“Tarkastad is mooi geleë tussen die Engelse boere in die Ooste wat in die rigting van die Winterberge en Queenstown boer en die Afrikaanse boere wat weer sterk in die Weste in die rigting van Cradock verteenwoordig is, maar almal lees ProAgri,” sê Lalie Kilian, debiteure- en krediteureklerk en die bestuurder van BKB in Tarkastad se regterhand.

“Heelwat kleinboere in die Ntabethemba-streek kan ook Afrikaans praat en ons sorg dat hulle ook ProAgri’s kry sodat hulle toegang tot die jongste landbou-inligting het. Daar kom al hoe meer navrae oor dieregesondheidsprodukte vanuit hulle geledere en ons vind dat hulle in groepe begin saamwerk met aksies soos om hulle diere te dip en in te ent,” sê sy.

Die boere in die Tarkastad-streek boer met sybokke, skape soos Dorpers en Merino’s en daar is ‘n paar mooi Brahman-, Beefmaster-, Bonsmara- en Tuli-stoete in die gebied. Behalwe vir die sneeuwater uit die Winterberge is daar baie min oppervlaktewater in die streek. Die boere is egter vindingryk in hulle planne om toekomstige droogtes die hoof te bied en daar is ‘n nuwe neiging om permanente weiding onder spilpunte, wat hulle water uit boorgate trek, te vestig.

Neem só deel:

Neem ’n foto of laat jou kollega’n foto neem van jou of julle tak se poging om te sorg dat ProAgri by elke boer uitkom en stuur dit na 079-515-8708 of versprei@proagri.co.za. Angeline sal verder met jou gesels. Sy gaan ook elke maand skakel om seker te maak dat julle wel julle tydskrifte ontvang het.

Foto: Eric Truter van die plaas, Stirlingchase, ontvang sy ProAgri van Riaan Muller, takbestuurder van BKB Tarkastad.