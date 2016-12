Verspreider van die maand: By BKB Brandfort vlieg ProAgri van die rak af

ProAgri gee elke maand ’n R500-koopbewys aan die verteenwoordiger van ’n koöperasiehandelstak wat besondere moeite gedoen het om die tydskrif by die boere te bevorder.

Een van die dorpe in ons land wat bekend is vir die moeilike tyd waardeur hulle gedurende die afgelope drie jaar se droogte gegaan het, is Brandfort. Daar is nou nog gedeeltes in die streek, soos Soutpan, wat nog geen reën gekry het nie; die wêreld daar lyk soos ‘n woestyn. Brandfort self het twee maande gelede behoorlike reën gehad. Gelukkig het daar goeie reën in Excelsior en Verkeerdevlei geval. Die trae reën bring egter nie die span van BKB Brandfort van stryk nie, want boere moet aanhou boer en BKB is belangrike leweransiers wat die noodsaaklike hulpmiddels aan die boere moet verskaf. Hulle gewildste produk is tans, om duidelike redes, veelek.

Rondom Brandfort word oorwegend met Bonsmarabeeste, Merino’s, Vleismerino’s en Dorpers geboer. Die gesaaides word minder en deesdae word daar meer weiding aangeplant sodat die veeboere reg is vir die maer jare wat weer mag kom. Die saaiboere is maar skrikkerig om te plant as die opvolgreën wegbly.

Ria Conradie is ’n handelsamptenaar by BKB Brandfort en sy is aangewys as November se verspreider van die maand. “Die boere geniet ProAgri vreeslik baie en daar is altyd mense wat gratis leesstof soek. Ons maak seker dat die tydskrif dadelik op die toonbank en in die kennisgewingbord se rakkie gesit word sodra dit afgelewer word. Die tydskrifte vlieg van die rakkies af,” sê sy.

Neem só deel:

Neem ’n foto of laat jou kollega ‘n foto neem van jou of julle tak se poging om te sorg dat ProAgri elke maand by elke boer uitkom en stuur dit na 079-515-9708 of na Angeline by versprei@proagri.co.za. Angeline sal verder met jou gesels. Sy gaan ook elke maand skakel om seker te maak dat julle wel julle tydskrifte ontvang het.

Foto: Chris Jordaan van die plaas Paradys Melkery ontvang sy ProAgri van Ria Conradie van BKB Brandfort.