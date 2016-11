Verspreider van die maand: Alzu en ProAgri boer saam

Dit is nie net boere wat ProAgri lees nie. Ons Verspreider van die Maand, Shen-Lee Flavell, assistent-depotbestuurder van Alzu, Rayton, sorg ook dat prof Cheryl McCrindle, ’n plaaslike grootdierveearts, haar eksemplaar elke maand kry voordat die boere alles opraap!

Prof McCrindle se praktyk, Donkerhoek Veearts, is reg langs die depot geleë en hulle albei is maklik bereikbaar as deel van die Jan Ellis-kompleks by die Rayton-afrit van die N4-deurpad af.

Prof McCrindle (70) is veral bekend in die perdewêreld en het ook al internasionaal as ruiter meegeding in die “Western”-styl in die Wêreldkampioenskap in Amerika. Shen-Lee ontvang vandeesmaand die R500-koopbewys wat ProAgri elke maand aan die verteenwoordiger van ‘n landbouhandelstak wat besondere moeite gedoen het om die tydskrif onder die boere te bevorder, skenk.

Die Rayton-depot van Alzu versprei egter nie net ProAgri aan die boere (en veeartse!) in die onmiddellike omgewing nie. Oom Pat Pannall, die bestuurder, sorg ook dat die hele Alzugroep se tydskrifte van daar af hulle pad vind na al die depots.

Alzu se hoofkantoor is naby Middelburg en die voermaatskappy het nou al 17 takke in ’n 300 km straal van daar af. Die depots bedien boere van enige soort voer, waarvan die meeste op die Alzu-plaas by Middelburg vervaardig word.

Perde, beeste, skape, varke, hoenders, honde, katte, voëls en selfs visse se eienaars maak gereeld ’n draai by hulle plaaslike Alzu vir goed gebalanseerde kos vir hulle diere. ’n Verskeidenheid ander dierepodukte word ook aangehou, van krippe en hoenderbakke tot gesondheidsmiddels en speelgoed vir dierekinders. En natuurlik is daar ook goeie leesstof in die vorm van 50 gratis ProAgri’s in elke tak!

Neem só deel:

Neem ’n foto of laat jou kollega ‘n foto neem van jou of julle tak se poging om te sorg dat ProAgri elke maand by elke boer uitkom en stuur dit na 079-515-9708 of na Angeline by versprei@proagri.co.za. Angeline sal verder met jou gesels. Sy gaan ook elke maand skakel om seker te maak dat julle wel julle tydskrifte ontvang het.

