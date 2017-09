Veiligheid en sekuriteit hoog op die sakelys by Agri Mega Week 2017

Die BeSafe-ekspo met ‘n landboufokus word vanjaar ingeskakel by die jaarlikse Agri Mega Week (AMW 2017) van 13 tot 16 September op Mega Park, Bredasdorp.

Van die hoogtepunte sluit onder andere die volgende in:

– Tegnologie en plaasmoorde

– Risikobestuur op die plaas

– Drones and the safety of crops

– Food safety and maritime safety

Verder vind daar ook hommeltuigdemonstrasies plaas en vertonings van die SAPD se honde-eenheid. Die Suid-Afrikaanse Lugmag sal ook helikopterreddingdemonstrasies lewer.

Vanjaar is daar werklik iets vir almal by die AMW 2017. Die fokus is weer eens landbou, maar landbou het baie fasette en daarom is hierdie geleentheid vir die boer, maar beslis ook vir almal wat belangstel in die landbousektor.

‘n Paar uittreksels uit die programme van vanjaar:

Cape Floral Kingdom Ekspo

Hierdie volwaardige ekspo om Suid-Afrika se kosbare fynbos aan die publiek bekend te stel word in die formaat van ‘n onderdak-ekspo by AMW 2017 aangebied. Asemrowende tonele van fynbos word vir die besoeker op ‘n baie hoë standaard aangebied. Verder is daar uitstekende opvoedkundige insette oor fynbos.

4 x 4 Ondervinding

4 x 4-demonstrasies en geleenthede vir deelname aan hoë tegnologie 4 x 4-aanbiedinge is deel van die program. Die avontuurlustig jonger manne en dames, moenie hierdie misloop nie. Meld aan by Toyota se uitstalling op Mega Park, Bredasdorp.

Skaapskeer

Kampioen skaapskeerders lewer vernuftige demonstrasies in die skeer van skape en die vinnige hantering van wolsnysels. Daar is ook goeie insette oor die eienskappe van wol en die waarde van wol as natuurlike vesel in die samelewing.

Slange

Vertonings met slange wat insluit die hantering van slange deur die publiek is van die interessante aanbiedings.

Besoek gerus die webtuiste by www.mega-events.co.za.

Uitgereik deur Mega Media van die Agri Mega Groep