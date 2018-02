Veelsydige Bonnox werk ook vir groente

Oor boerevernuf kan boeke vol geskryf word. Een van die gawes eie aan die gees van die plaas, is die talent om ’n gebruiksitem met sukses op verskillende maniere aan te wend – selfs vir take waarvoor dit nie gemaak is nie. Die ware spreekwoord van “’n boer maak ’n plan” geld vandag nog steeds vir groot en klein boere.

Thomas Linders is ’n klein boer met ’n eiesoortige projek op sy plaas, Waaipoort, naby Rosendal. Hy bedryf ’n permakultuurnavorsingsentrum wat verskillende plante se vermoë om erosie te bekamp toets. Gronderosie is ’n groot probleem in die Rosendal-streek en die nabygeleë Lesotho. Hy glo in organiese boerdery en sy projek maak deel uit van die WWWOF (World Wide Workers on Organic Farms). Die sentrum kweek ook self die organiese groente wat daar geëet word.

Thomas glo daarin om net die beste materiaal in sy projekte aan te wend en hy ken Bonnox se omheiningsdraad al dekades lank. “Ons het dit in die vroeë 90’s in Midrand by ’n bouprojek gebruik,” vertel hy.

“Toe ons op Waaipoort aangekom het, het ons baie probleme met rondloperdiere vanaf ander plase gehad. Ons het ons hele groente-oes gedurende die eerste winter verloor. Daar moes vinnig ’n plan gemaak word om ’n omheining aan te bring wat maklik en vinnig opgerig kon word.

“Ek het 200 meter van Bonnox se Money Saver-reeks, wat 1,4 m hoog is gekoop. Ons het vier sterk hoekpale en die hek se stutte geplant met houtpale elke tien meter,” sê Thomas.

“Ons gebruik vrywilligers van regoor die wêreld in die sentrum en ek en ’n paar van hulle kon die omheining baie gou oprig. Ons het Bonnox se draadklamp gekoop, wat maklik werk en die werk maklik maak. Hierdie draadklamp gaan ook nog baie werk in die toekoms verrig.”

Thomas beplan om die groentetuin te vergroot en ook alpakkas, skape en bokke te kry. Volgens hom sal Bonnox se omheining enige avontuurlustige bok binnehou. “In permakultuur glo ons dat enigiets wat ons tot die stelsel byvoeg, minstens twee of drie funksies moet hê,” sê hy. Daarom moes Bonnox se omheining nie net die onwelkome diere uithou nie. Die heining dien ook as rankstut vir veselsponskomkommers. Hierdie gewas word vir sop gebruik, of as ’n natuurlike spons, of gemaal en met beton gemeng om liggewig stene te maak.

“Later wil ons ook spesifieke plante langs die Bonnoxomheining plant sodat dit kan ooprank en uitgroei om ’n lewende heining te bied,” sê Thomas. Thomas het nog ’n rol Bonnox van 100 meter gaan koop wat as vertikale ondersteuning vir rankgroente dien.

“Ek het die Vrydagmiddag vieruur by Bonnox se fabriek in Sunderland Ridge aangekom. Hulle het toe pas gesluit. Die mense het sonder om te skroom dadelik oopgesluit en my baie vriendelik gehelp. Boonop lyk Bonnox se fabriek en die voorstelling van hulle draad buite baie netjies.” Die Bonnox-draad se blokkies is perfek vir die rankgroente en dit bied ook ’n stewige ondersteuning vir die skadunet wat bo-oor gestrek word om die goggas buite te hou.

“Ons laat ons Engelse komkommers, pekelkomkommers en tamaties teen die Bonnoxdraad uitrank. In die winter doen die ertjies, sneeu-ertjies en suikerertjies dieselfde, sodat ons ’n vroeë lentegewas gereed kan hê.” Thomas het steeds probleme met hase wat deur die draad kruip, maar volgende keer sal hy die heining koop met die kleinste gaatjies aan die onderkant.

“Alhoewel hierdie ’n kleinskaalse boerdery is, kan ons die duursame en veelsydige Bonnox in verskeie toepassings benut,” sê Thomas. Hy herkou ook aan die idee om Bonnox in te span om gronderosiebestrydingshokke te bou…

Skakel 012-666-8717, 076-1699068, of stuur ’n e-pos aan Linda@bonnox.co.za, Gerda@bonnox.co.za of zane@bonnox.co.za. Besoek ook hulle webwerf by www.bonnox.co.za.