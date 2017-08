Veeboer: Wat jy in ag moet neem as jy ‘n nuwe bul wil koop

Baie huiswerk moet gedoen word as dit by bulkoop kom. Dit gaan oor genetika. Die bul wat jy koop is seker die belangrikste besluit wanneer jy met vleis teel. Die bul gaan 50% van jou kudde se nageslag vorm en drie geslagte se impak op jou kudde maak, veral met betrekking tot die bul se dogters wat as vervangingsverse teruggehou word.

Daar is baie aspekte waarna daar gekyk moet word wanneer ’n bul moet kies, maar vir my is die belangrikste – by wie koop jy die bul? Dit is baie belangrik dat jy as koper die teler ken en sy teelbeleid, sy gesondheidsplan en ook sy voerprogram. Baie keer is die bul op die oog en papier goed dan val hy uitmekaar op jou plaas.

Hier is ‘n paar stappe wat jy kan volg om jou bulkoop te vergemaklik: