Van alles en nog wat by HuntEx

Die wye verskeidenheid produkte wat by HuntEx vertoon word, is sekerlik een van die groot trekpleisters en weer eens staan ons plaaslike wetenskaplikes, ontwikkelaars en vervaardigers geen tree terug vir enige ingevoerde produk nie.

Zarco

Zarco is ‘n naam wat gereeld in ProAgri gesien word, maar die maatskappy roem daarop dat hulle produk nie raakgesien word nie, wel, in elk geval nie deur wild in die veld nie. Abraham Retief sê navorsing deur die WNNR het getoon dat diere nie in die blou spektrum kleure kan onderskei nie. Mense sien blou egter baie duidelik, self die kleurblindes onder ons. Dit beteken dat jy met so ‘n blou pakkie die bok rustig kan bekruip terwyl jou maters jou duidelik kan sien. Die patroon en skakerings is ook so ontwerp dat dit geen soliede plat vlak bied wat onnatuurlik lyk in die veld nie. Bestel jou kamoefleertoerusting voor jy gaan jag aanlyn by www.safetycamo.com of skakel ‎012-430-4341.

Republic Arms

Nog n plaaslike ontwikkeling wat by HuntEx bekendgestel is, is dié 9 mm pistool, die REP500, wat deur Jeff Smale van Republic Arms aan besoekers gewys is. Republic Arms is al van 1968 af in die vuurwapenbedryf in SA betrokke en hulle eerste pistool is deur die destydse Spoorwegpolisie gebruik. Die nuwe pistool is ‘n moderne ligter “polimer” weergawe van die oorspronklike.

Cupido

Boogbou is ‘n kuns en dit kan weke neem om een boog op die tradisionele manier te vervaardig. Pierre de Wet van Cupido Boë is die enigste boogbouer wat die Oosterse styl van boogbou navolg. Die boog het ‘n dubbelkurwe in wat jou meer hefboomkrag gee en die pyl het dus meer spoed.

Koel Koeël

As jy klaar jou bokkies geskied het wil jy graag die vleis veilig en vars by die huis kry. Whitey Pieters van Koel Koeël Trailers sê hulle het verkoelwaentjies in ‘n verskeidenheid groottes en kan ook aan spesiale versoeke voldoen.

Garmin

Garmin bly die bekende naam wat jou help om altyd op koers te bly, maar anders as die “GPS-tannie in die selfoon” is Garmin nie beperk tot uitgemerkte paaie nie. Werner Otto sê boere kan baie baat vind by die GPS-stelsel om kaarte op te trek, lande af te meet, roetes op die plaas te bepaal en aan te dui en selfs topografiese kaarte waarop kontoere aangedui word, te skep.

Go UAV

Dit is altyd pret om jou plaas van bo af te bekyk, maar vir al hoe meer boere raak ‘n hommeltuig met sy kamera ‘n noodsaaklike hulpmiddel. Die mense van GO UAV het spesiale boerderypakkette wat jou ook help om die regte besluite te neem met betrekking tot presisieboerdery en om jou lande dop te hou vir enige teken van plantprobleme. En dan kan jy sommer ook die heining bekyk om seker te maak geen draad is geknip of diere het deurgebreek nie, terwyl jy veilig op die stoep staan of in die bakkie sit.

Uthuli

‘n Boer bring baie ure in sy bakkie deur en sy klere is nie altyd ewe skoon nie, maar daar is geen rede waarom jou bakkie se sitplek ghries- of moddervlekke op moet hê nie. Uthuli maak sitplekoortreksels vir enige ryding en jy kan kies hoe dit moet lyk, en of dit van ligte sweetbeskermende katoen of waterdigte seil gemaak moet word. Kontak Chantelle Loubscher of Chreswald Braun om jou oortreksels te bestel by 011-795-1541 of besoek www.uthuli.co.za.