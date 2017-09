Väderstadt Topdown 900: Van stoppelland na plantgereed in een beweging

“Ek het nog nooit so ’n perfekte saadbed gesien na een bewerking nie,” sê Hanno Lombaard van Westend Landgoed naby Morgenzon op die Oostelike Hoëveld. Hy het ’n Väderstadt Topdown 900, wat deur Vitamech in Suid-Afrika versprei word, bekom om bewerkings in sy lande te beperk.

’n Belangrike rede vir minder bewerkings is uiteraard die besparing van diesel en tyd, maar dit gaan ook oor grondstruktuur en grondgesondheid. Aangesien baie van die lande erg sanderig is, is daar probleme met verdigting en ook winderosie, en hoe minder die grond omgedolwe word, hoe beter.

Die stoppels word eers bewei, maar die Topdown kan net daarna deurgestuur word om die oorblywende materiaal te sny, die grond tot op die gewenste vlak los te maak, gelyk te maak en vas te rol – gereed vir plant.

Indien die stoppels nie bewei word nie, sny die Topdown se 450-mm skottels doeltreffend deur die reste. In lande waar plantmateriaal nie gesny hoef te word nie, kan die skottels eenvoudig gelig word en die res van die bewerking kan voortgaan.

’n Wye verskeidenheid skare is beskikbaar vir die tande, afhangend van die aksie wat jy onder die grond wil hê en hoe aggressief jy die grond wil meng. Die gehapte skottels agter die tande maak die grond gelyk en krap die voor wat die laaste ry tande maak, mooi toe. Die roller agter sorg vir die perfekte, ferm saadbedafronding.

Hanno sê nog ’n voordeel is dat die werktuig met sy werkwydte van nege meter en die kombinasie van bewerkings, ’n perfekte pasmaat vir sy groot trekker is. Alles werk op ’n presisiestelsel, van grondvoorbereiding en bemesting, tot plantwerk. Hulle het gevind die beste werkspoed is so 11 km/u.

Dienslewering uit die boonste rakke

Wat Hanno ook baie beïndruk het, is die gehalte van die vakmanskap en die uitstekende dienslewering van Vitamech en Väderstadt self. Hulle het verlede jaar ’n vyfmeter masjien aan Hanno beskikbaar gestel om te toets en hy het ’n hele paar honderd hektaar daarmee gewerk. Hy sê: “Daar was geen probleme nie en jy kon sien die Sweedse masjien is regtig goed ontwerp; daar is baie dinkwerk ingesit.”

Op die eerste dag wat die Topdown 900 op die plaas ingespan is, was nie net Vitamech se mense daar nie, maar ook ’n tegnikus wat spesiaal van Swede af gevlieg het om seker te maak alles is reg ingestel en loop mooi. Hanno sê: “So ’n week en ’n half later was die man sowaar weer hier, net om te kyk of alles reg is.

Só werk dit

Voor loop die koniese skottels 12,5 cm van mekaar af op indiwiduele arms. Die aggressiwiteit van die skottels se werking kan vanuit die kajuit gestel word. Die skottels word van geharde Sweedse V-55-staal gemaak.

Dan volg die tande gespasieer teen 27 cm oor drie rye met 700 kg wegbreekkrag. Die skare kan gewissel word, maar elke tand is standaard toegerus met ’n MixIn-skeenplaat wat die grond ook vorentoe gooi in plaas van net boontoe, sodat dit twee keer deur dieselfde tand gelig en gemeng word. Die werksdiepte is 300 mm, maar kan verleng word tot 400 mm.

Na die tande is ’n ry toekrap- en gelykmaakskottels wat met parallelskakels vas is om gelykheid te behou. Die werkhoogte van die skottels kan ook vanuit die kajuit verstel word.

Agter volg die vastraprollers wat moet sorg vir ’n ferm saadbed met goeie kontak tussen die grond en die saad. Jy kan kies tussen ’n dubbelstel oop rollers, enkelstel staalrollers en dubbelstel staalrollers, afhangend van hoe swaar jou grond is. Die Topdown kan gestel word dat die volle gewig van die masjien na die rollers oorgedra word, of dit kan gedeel word tussen die rollers en wiele.

Daar kan ook ’n planter vir fynsaad of groenbemesting aan die masjien gemonteer word; ’n opsie wat Hanno ook graag wil benut.

