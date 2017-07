Twee verdagtes aangekeer vir graandiefstal in die Vrystaat

Boere word aangemoedig om die SAPD asook die VKB/VL Veiligheidslessenaar te kontak indien hulle vermoed dat hulle slagoffers van graandiefstal was. Te midde van die land se rekord mielie-oes wat tans van landerye afgehaal word, neem graandiefstal toe en bestaan die vermoede dat boere al so honderde-duisend rand verloor het. Die modus operandi is glo dat vragte by een silo geweeg word en by ’n ander silo afgelewer word.

In die mees onlangse voorval is twee vragmotorbestuurders, wat deur Farmwise gesub-kontrakteer word, aangekeer na hulle vragte mielies van ’n plaas by Wesselsbron by ’n leweringspunt op Hennenman te koop aangebied het, terwyl die vragte by ’n leweringspunt op Kroonstad afgelewer moes word.

Die kontrakteerder op Hennenman het onraad vermoed na die bestuurders die vrag teen R800 per ton aangebied het, terwyl die verhandelingsprys in die omgewing van R1 800 per ton is. Hy het die plaasbestuurder gekontak om hom in te lig van die gebeure. Die plaasbestuurder het reeds onraad vermoed en die vragmotors agtervolg, aangesien 34 ton mielies op elke vragmotor gelaai word, maar die hoeveelhede wat die leweringspunt op Kroonstad bereik is nooit 34 ton nie.

Die plaasbestuurder het aan die kontrakteerder toestemming verleen om die vrag wat die vragmotorbestuurders hom aangebied het, af te laai. Hierna het hy die terrein binne beweeg en die bestuurders gekonfronteer en die owerhede gekontak. Die bestuurders het glo sowat 8 ton se mielies skelm aangebied.

Die bestuurders het na hulle aangekeer is, glo aangedui dat hulle daagliks tonne mielies so tussen oplaai- en leweringspunte verkoop.

Graandiefstal het ook onlangs plaasgevind in Frankfort, in die Robertsdrif-area in die Noord-Vrystaat asook in die Vierfontein-area.

Vrystaat Landbou se Veiligheidslessenaar wil boere ernstig aanmoedig om beter kontrolemeganismes in te stel om agter te kom wie die persone is wat vragte moet oplaai (ID nr, foto neem op selfoon), en om te skakel met Farmwise of hulle kontrakteurs oor watter trokke op hulle plase moet kom laai, soos die bestuurder se naam, registrasienommers en soort vragmotors.

Dr Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van die VKB/VL Veiligheidslessenaar, kan by 051- 4444-609 of jane@vslandbou.co.za gekontak word om moontlike voorvalle aan te meld. Kontak ook die plaaslike owerhede oor die moontlike voorvalle.

Bron: VKB/VL Veiligheidslessenaar