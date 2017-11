Tuisgemaakte kondensmelk

Kondensmelk kan gebruik word vir baie dinge… een van die lekkerstes is natuurlik outydse kondensmelk koffie.

Maar hoe nou gemaak as jy nie kondensmelk in die huis het nie?

Jy benodig:

– 1,25 liter melk

– 2 ml koeksoda

– 500g wit suiker

– 3 ml sout

Nou maak jy so:

Voeg alle bestanddele bymekaar en roer oor lae hitte totdat die suiker opgelos is.

Kook stadig totdat die melk soos dik room begin lyk.

Moenie roer nie, tensy melk wil oorkook.

Gooi in flesse wat gesteriliseer is en plaas vir 15 minute in voorverhitte oond van 120C. Skroef daarna dadelik toe.

Laat staan tot kamertemperatuur en bere dan.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.