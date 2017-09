TUISGEMAAKTE KAASSMEER

Wat is nou lekkerder as ‘n vars sny brood wanneer jy nog die hitte uit die brood kan voel omdat dit ‘n paar minute gelede uit die oond gekom het! Maar jy is nie altyd lus vir konfyt nie en gewone botter maak ook nou nie altyd die smaakkliere opgewonde nie!!

Jy benodig:

– 4 koppies melk

– 500g margarien (gebruik gerus Sunshine D of Helios – moenie lae vet of 50% margarien gebruik nie)

– 1 kg cheddar of Gouda-kaas

– sout en swartpeper na smaak

Nou maak jy so:

– Kook die melk en margarien tot dit kook.

– Voeg nou die kaas by (rasper dit eers vooraf).

– Gooi jou sout en peper by.

– Kook vir 10min en roer baie goed deur.

– Opsioneel: Meng ongeveer ‘n koppie fyn biltong daarby.

– Bottel warm en bêre in yskas wanneer afgekoel.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.