Trek witlynontsteking ’n streep

deur Johan Hoewe

Witlynontsteking is ’n baie algemene probleem by melkerye sowel as by veldbeeste, veral bulle. Witlynontsteking is wanneer daar ’n skeiding kom tussen die wand van die klou en die sensitiewe lamina of die “lewe”.

Na my mening word dit veroorsaak as die twee kloue nie gebalanseerd is nie en die buiteklou te veel van die dier se gewig moet dra. Bakterieë en swamme, veral by die melkbeeste en bulle wat in ’n voerkraal staan, sal dan tussen die wand en die lamina intonnel en die ontsteking veroorsaak tot bo by die kroon waar dit dan uitbars. Anders as wat sommige kundiges glo dat bakterieë die grootste oorsaak is, het ek in my ondervinding gesien dat dit voorkom by diere met konstruksiefoute in hulle bene.

Die eerste voorbeeld is koeihakkigheid, waar die koei of dan veral ’n baie swaar bul se buitekloue baie gewig dra en waanneer daar baie geloop word op veral harde grond waar daar skokke op die buiteklou is. Dit kom ook veral voor by die foute soos rolklou wat ek dikwels by bulle kry. Dit is waar die binneklou al die gewig op die buiteklou afdwing en die buiteklou dan begin rol, vandaar die naam. Wanneer ’n dier baie swaar is, kan die witlyn nie die gewig hanteer nie.

In ons Suid-Afrikaanse omstandighede is die gereelde regsny van skou- en veldbeeste se kloue na my mening die beste voorkoming. ’n Gereelde voetbad met formalien is ook baie wys, veral in nat toestande soos melkerye en voerkrale. Die hoefsnoeier moet hom toespits op goeie balansering sodat die een klou nie meer gewig dra as die ander klou nie. Witlynontsteking is nie selektief as dit kom by omgewing nie. Jy kry witlynontsteking in die sanderige Kalahari, in klipperige wêreld en selfs in aangeplante weiding.

Om erge gevalle van witlynontsteking te voorkom, is dit belangrik om die twee kloue te balanseer. Gewoonlik sny die korrektiewe hoefsnyer die wand weg waar hy opgetonnel het na die kroon toe. Stockholmteer word dan aangewend. Ek het ook gevind dat houtblokkies nie werk nie, aangesien daar dan te veel spanning op die gewrig geplaas word.

In die volgende uitgawe bespreek ons penetrasiewonde.

Kontak my gerus by 082-568-5034 of per e-pos by info@johanhoewe.co.za.