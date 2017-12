Trauma: Die hartseer nadraai van misdaad

AfriForum se Ondersoek-en-trauma-eenheid lewer ’n unieke, persoonlike diens aan slagoffers van geweldsmisdaad en fokus veral op slagoffers van plaasaanvalle. Die Eenheid is in 2015 gestig en het sedertdien uitgebrei weens die tempo waarteen misdaad en veral plaasaanvalle in die land toeneem.

Kontaksessies met slagoffers is van kritieke belang en daarom staan lede van dié Eenheid slagoffers landwyd na plaasaanvalle by en bied emosionele en praktiese ondersteuning en bystand aan slagoffers en hulle gesinne. Beraders reis na die slagoffers en maak seker dat hulle in ’n veilige en beskermde omgewing gesien word. Die emosionele ondersteuning wat gebied word, is om te help om die traumatiese impak en skok van die misdaad te verlig, asook om sekondêre viktimisasie te voorkom en simptome van posttraumatiese stres by die slagoffer te identifiseer.

Beraders wat voorheen by die SAPD werksaam was, gebruik hulle vaardighede om te help om slagoffers se beëdigde verklarings in hulle voorkeurtaal af te neem voordat dié verklarings vir verdere ondersoek by die SAPD ingedien word. Slagoffers van misdaad word ook deur beraders bygestaan deur hulle na uitkenningsparades te vergesel. Voorbereiding van en ondersteuning aan slagoffers tydens hofsake is ook ’n diens wat dié Eenheid se beraders bied. Hulle skakel ook met die SAPD-ondersoekbeamptes om vordering in die ondersoeke te verseker en help, waar nodig, met getuieverklarings.

Beraders fokus op respekvolle en empatiese hulpverlening aan misdaadslagoffers aangesien die slagoffers reeds aan geweldige trauma blootgestel is. Daar word ook inligting oor persoonlike veiligheid, grondwetlike regte, ondersoek- en hofprosedure aan die slagoffer verskaf.

Die Eenheid is ook besig met ’n nuwe opleidingsprojek en is in die proses om opleidingsmateriaal te skryf, waarna kursusse aan vrywilligers en plaaswagte aangebied gaan word, sowel as diegene wat by veiligheidsprojekte betrokke is sodat slagoffers onmiddellik bygestaan kan word. Dit is belangrik om netwerke vir traumaslagoffers op grondvlak te skep omdat die Eenheid se beraders nie oral kan wees nie en ’n onmiddellike diens aan slagoffers gebied wil word.

Daar word ’n pad met elke slagoffer gestap en beraders staan slagoffers by om hierdie moeilike gebeurtenisse te probeer verwerk en weer die stukke van hul lewens bymekaar te probeer sit. Elke slagoffer is uniek en daar word met elke slagoffer ’n pad volgens sy/haar behoeftes gestap. Indien nodig, word die slagoffer vir professionele konsultering verwys.

Artikel geskryf deur Caty van der Merwe, operasionele bestuurder: Ondersoek-en-trauma-eenheid

Stuur ’n e-pos na trauma@afriforum.co.za indien jy meer inligting oor dié Eenheid verlang of traumaverwante navrae het.