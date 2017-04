Toyota se sportmotor

Hoewel die definisie van ’n sportmotor nie wetenskaplik is nie, is dit alombekend dat ingenieurs, ontwerpers en skeppendes reg vandat die eerste motor sy buiging gemaak het, voortdurend daarop uit is om rygoed vinniger te maak, beter te laat draai en mooier te laat lyk as hulle brood-en-botter-stalmaats wat hulle insittendes bloot van punt A na punt B neem.

Wikipedia – die heilige graal van kennis – beskryf hierdie heiligste voertuigsoort, die sportmotor, heel netjies. Hy word as ’n klein, gewoonlik tweesitplek- (of 2+2) tweedeurvoertuig wat vir ‘begeesterde verrigting en ratse hantering’ ontwerp is, gedefinieer. Wikipedia sê verder sportmotors kan basies of weelderig toegerus wees, maar behendige hantering en so min gewig as moontlik is vereistes. Hulle kan ook vir motorrenne gebou wees met ’n lugdinamiese vorm, ’n lae swaartekragmiddelpunt en die soort stuur en vering wat vir presiese beheer teen hoë snelhede ontwerp is.

Maar is dit nie die perfekte beskrywing van die Toyota 86 nie?

Sien, Toyota was met die skepping van die 86 daarop uit om ’n motor te bou wat die suiwerste motorrygenot sou vasvang en ’n sportmotor in die ware sin van die woord sou wees ‒ eenvoudig, gefokus en bowenal pret om te ry. Die 86 het as vermenging van al die klassieke sportmotoreienskappe, waaronder sy kompakte grootte, ratse hantering, lewendige reaksie en bestuurderterugvoer, meer as net aan sy belofte voldoen en die goedkeuring van kritici sowel as entoesiaste losgeslaan en sedert sy bekendstelling in 2012 meer as 170 000 verkope regoor die wêreld aangeteken.

Die 86, wat op Toyota se verfynde sportmotorerfenis en modelle soos die 2000GT en die AE86 Corolla begeester is, het eweneens die rol van vlamdraer vir Toyota se missie om motors te bou wat opreg innemend en lonend is om te ry, vervul. Dit kom heel bo van die Toyota-president, Akio Toyoda, af wat gesê het “as dit nie genotvol is om te ry nie, is dit nie ’n motor nie”.

Die 86, wat aan die klassieke sportmotorvereistes soos kompak, lig, lae swaartekragmiddelpunt en met die enjin voor en aandrywing agter voldoen, behels dit alles en baie meer. Die kragbron het ook ’n nuwe tydvak ingelui danksy ’n hoëspoed-tweeliter turbolose bokser-viersilinder wat deur Subaru vervaardig word en met Toyota se D-4S-direkte brandstofinspuiting toegerus is.

En nou, vir 2017, het Toyota die ryfokus van die bekroonde 86 selfs nog verder met verbeterings ten opsigte van styl, verrigting, hantering en toeganklikheid wat dit dié kultusmotor van die 21e eeu gemaak het, verbeter. Glenn Crompton, Toyota SA se visepresident van bemarking, het gesê die jongste verbeterings sal die aantrekking van die 86 onder veral sportmotoraanhangers bevorder. “Hierdie opgraderings vir die Toyota 86 is daarop gefokus om die reaksie, balans en hantering van ’n motor wat reeds in dieselfde liga as legendariese sportmotors uit die verlede beskou word, te verbeter,” het Glenn gesê.

“Dit is ’n voorbeeld van die passie in Toyota om motors te ontwerp en te ontwikkel wat nie alledaags is nie en opwindende rydinamika opdis ‒ ’n passie wat nuwe, jonger kopers na die Toyota-fabrikaat lok,” het hy gesê.

WARE SKOONHEID

Nuwe ligdiode-kopligte met ingeboude rigtingwysers wat sterk horisontale lyne beklemtoon

Laer neus met hersiene buffer

Nuwe 17”-tienspeek-allooisierwiele

Nuwe stertligte met ligdiodes en liggidse

’n Beskeie evolusie het tot detailveranderings aan die 86 se buitekantstilering gelei, wat volwassenheid byvoeg en ’n selfs nog meer sportiewe voorkoms bied. Toyota het regdeur die ontwerpprogram getrou gebly aan die beginsel om eietydse lyne met visuele hoogtepunte van modelle uit sy omvangryke motorsporterfenis, waaronder die 2000GT, te vermeng. Hierdie oogmerke bied volmaakte harmonie in ’n beskeie dog doeltreffende herontwerp van die voorkant, waaronder veral ’n breër, laer sierrooster, ’n uitgeboude lip aan die onderkant van die buffer met ingeboude vinne, en ’n laer neus. Hierdie verfrisde voorkoms reg van voor versterk die motor se lae houding op die pad, en sy ratse verrigting.

Lugdinamiese detail strek tot in die beskeie nuwe neusvin en nuwe ligdiode-misligomhulsel met ’n drievoudige ontwerp wat lugdinamies doeltreffend is en ’n treffende voorkoms bied. Die kopligte is herontwerp en het nou ’n sterker horisontale fokus met nuwe tweeling-ligdiodes vir die gewone en hoëstraal-ligte.

Die rigtingwysers is van die uithoeke van die buffer na die koplighulsels verskuif en as ’n lyn individuele oranje ligdiodes onder ’n reeks wit ligdiode-dagligryligte gerangskik. Die gevolg is ’n sterker horisontale lyn dwarsoor die voorkant van die voertuig, wat sy breedte en die volwassenheid van die ontwerp beklemtoon.

Die Toyota 86 behou sy kenmerkende koepee-silhoeët en sy “pagoda”-dakontwerp, lae swaartekragmiddelpunt en deuropeninge wat aan dié van die tweesitplek-2000GT herinner, en wat alles suksesvol op sy 2+2-sportmotor-formaat toegepas word. Die voertuig behou ook sy algehele lengte van 4 240 mm, hoogte van 1 320 mm (met ’n haaivin-lugdraad op die dak), breedte van 1 775 mm en asafstand van 2 570 mm.

Van die kant gesien is die dele voor die voorwiele en agter die agterwiele só gevorm dat dit ’n sterker sin vir sportiewe verrigting bied. Die drukvlerk het ’n nuwe ingeboude vin wat help om romprol te verbeter en is getrou aan die hoofingenieur, Tetsuya Tada, se bedoeling dat alle stylveranderinge prakties moes wees om die voertuig se dinamiese verrigting te verbeter.

’n Nuwe gegote sewentiensduim-allooisierwiel is vir die 86 (High-modelle) ontwerp en pronk met tien uiters dun speke met blink en dofgrys gemasjineerde afwerking om ’n driedimensionele voorkoms te bewerkstellig. Nuwe kenmerke aan die agterkant van die motor volg die patroon van dié aan die voorkant en bied ’n laer, frisser voorkoms aan die hand van ’n breër en dieper swart lysvorm en stertpyp met ’n stewige trapesiumvorm wat laag genoeg is om die knaldemper te verskans.

’n Nuwe tweekleurige (swart en rompkleur) drukvlerk vervang die vorige ingeboude komponent en bied ’n meer sportiewe voorkoms en lewer ook ’n bydrae tot die 86 se verbeterde lugdinamiese verrigting. Die agterste ligdiode-lighulsels is herontwerp en sorg nou vir ’n sterker horisontale lyn terwyl dit ook liggidse inspan om ’n kenmerkende beligtingseienskap te bied. Die ligte sluit ook nuwe ligdiode-rigtingwysers in.

WARE DURF

Vering ingestel ten gunste van verbeterde hantering, bestendigheid, ritgemak en draaiverrigting

Nuwe renbaan-modus (“Track”) vir sportiewe motorry met minimum inmenging van voertuigstabiliteitsbeheer en kloubeheer

Strategiese veranderings vir beter rompstewigheid en duursaamheid

Ontwerpdetail om lugdinamiese verrigting te verbeter, waaronder ’n nuwe drukvlerk

Talle verbeterings is onder die dop aan die vere en skobrekers aangebring met die doel om hantering, stabiliteit en ritgemak te verbeter. Rompstewigheid is ook verbeter.

Een van die beduidendste veranderings in die 2017-weergawe van die 86 is die nuwe renbaan-modus wat die bestuurder ’n meer begeesterde ryervaring met die minste inmenging van die elektroniese voertuigstabiliteitsbeheer- en kloubeheerstelsels bied. Die motor se vertoonskerm (High-modelle) gee intydse lesings vir kraglewering en wringkrag, G-kragte en ’n stophorlosie om agtereenvolgende rondtetye te bepaal.

Hier is die besonderhede:

Voorvering

Die MacPherson-stuttipe voorvering slaan munt uit speldepunt-verstellings ten gunste van beter hantering, stabiliteit en ritgemak sowel as ’n beter stuurgevoel.

Die veringtempo is met die fokus op die verrigting van die kronkelvere vervolmaak en die aslading-beheerstelsel is ontwikkel om die verskil in stuurkrag aan die linker- en regterkant te verminder. Die vere kan ook rek en saampers om ’n soepel stuurgevoel wat maklik beheer kan word, te bevorder.

Die Showa-skokbrekers is ook hersien deur die glyoppervlak van die gidsbus te verbeter en beter wrywingseienskappe te bied ten einde ’n bydrae tot die motor se verbeterde hantering en stabiliteit te lewer. Dempkrag is verminder om ritgemak te verbeter.

Agtervering

Veranderings aan die dubbelmikvering is daarop gemik om draaiverrigting sowel as hantering en stabiliteit deur verbeterde kronkelveertempo te verbeter, terwyl die skokbrekers dieselfde verbeterings as dié aan die voorkant ondergaan het.

’n Dikker rolstaaf lewer ook ’n bydrae tot beter draaiverrigting sowel as beter verdeling van longitudinale romprol.

Verbeterde rompstewigheid

Die 86 se rompstewigheid is deurslaggewend wat sy lonende hantering en rybaarheid betref danksy die versigtige gebruik van hoësterkte staal om sterkte, wringstewigheid en lae rompgewig te bewerkstellig. Die enjinkap is van plaataluminium gemaak terwyl die modderskerms van dunner plaatstaal gemaak is om te koepee se gewig te help verminder.

Klein dog deurslaggewende maatreëls is ingespan om rompstewigheid en die 2017-Toyota 86 se duursaamheid verder te verbeter, waaronder dikker hegpunte vir die voorste veringtorings, ’n dikker versterking in die transmissietonnel en bykomende versterkings en meer sweispunte in die agterste wielnisse. Die middel- en voorkant van die agterpaneel is aansienlik dikker gemaak.

Nuwe “Track”-modus

Toyota het getrou aan die beginsel dat die 86 die suiwerste rygenot moet bied, die voertuigstabiliteitbeheerstelsel ingestel om die nuwe “Track”-modus (renbaan-modus) in te sluit wat die bestuurder meer beheer oor die hantering, remwerk en draaiverrigting vir opregte en uiters genotvolle motorsportverrigting gee.

Die renbaan-verstelling word deur ’n skakelaar in die middelkonsole geaktiveer wat ook ’n aanwyser in die bestuurder se vertoonskerm verlig. Dit verstel die voertuigstabiliteitsbeheer (VSC) en kloubeheer (TRC) tot die minimum, wat ’n laag elektroniese inmenging uitskakel sodat die bestuurder sy eie motorbeheervaardigheid ten gunste van ’n meer innemende ervaring agter die stuur kan inspan.

Die renbaan-modus gee die bestuurder ook die keuse van vier verskillende VSC- en TRC-verstellings. Al twee stelsels word in gewone rytoestande ingespan, terwyl TRC afgeskakel kan word om die motor op uitdagende oppervlakke te help wegtrek. Die renbaan-modus vergroot die toelaatbare hoeveelheid laterale versnelling voordat die stelsel inmeng, wat die bestuurder toelaat om die motor se dinamika te beproef sonder om stabiliteit in te boet.

Die bekendstelling van die renbaan-modus is deel van ’n gedetailleerde herevaluering van die rol wat die elektroniese beheerstelsel kan speel om die 86 se deelname aan motorsportbyeenkomste te verbeter. Die regstreekse gebruik van data uit die motor se deelname aan motorsportbyeenkomste soos die Nürburgring-uithouren oor 24 uur het daartoe gelei dat fyn verstellings aan die stelsels gemaak kon word, wat ABS en kloubeheer insluit – veranderings wat die hoofingenieur, Tetsuya Tada, dink kan help om bestuurders hulle vaardighede te laat benut en die motor se volle potensiaal kan ontsluit.

Lugdinamiese verrigting

Die 86 behou die voordeel van sy lugdinamiese “toebroodjie”-benadering, waarin die druk van die lugvloei bo-oor, onderdeur en aan die kante van die voertuig help om die motor vertikaal en horisontaal sonder onnodige afwartse druk bestendig te hou en sonder om sy sleursyfer van 0,27 prys te gee. Die kontoerlyn van die sogenaamde “pagoda”-dak speel ’n belangrike rol hierin en word in die oppervlak van die motor se onderkant geëwenaar.

Tada het as hoofingenieur vereis dat enige ontwerpverandering aan die buitekant tot in die fynste detail ’n positiewe uitwerking op die voertuig se hantering en stabiliteit moes hê. ’n Nuwe blokkeringsoppervlak is in die voorste buffer onder die sierrooster aangebring en het twee “tande”, terwyl die onderkant van die buffer ’n hoek van 45 grade het om beter lugvloei in die hand te werk. Die onderste rand van die agterste lugverdeler het op soortgelyke wyse ook ’n hoek van 45 grade.

Die nuwe drukvlerk agter het ’n positiewe uitwerking op lugdinamika sowel as stabiliteit. Die drukvlerk strek oor die hele breedte van die motor en het vlerkpunte wat saam met die vertikale stutte werk om die lug om die motor te help vloei. Die lugvloei bo-oor en onderdeur die drukvlerk skep afwaartse druk wat help om die motor teen hoë snelhede stabiel te hou.

WARE SPOED

Die 86 se kragbron is onveranderd en behou sy unieke hoëspoed-tweeliter turbolose bokser-viersilinder-formaat wat die agterwiele aandryf. Toyota het sy D-4S-direkte brandstofinspuitingstegnologie by die Subaru-enjin gevoeg, wat beter versnellerreaksie, kraglewering en wringkrag oor ’n wye reeks enjinsnelhede verseker.

Die 1 998cc-sestienklepper met dubbele bonokasse dryf die agterwiele deur ’n sesgang-handratkas of ’n outomatiese transmissie aan en lewer 147 kW teen 7 000r/min en 205 Nm tussen 6 400 en 6 600r/min. Die handratweergawe versnel in 7,6 sekondes van nul tot 100 km/h (8,2 sekondes vir die outomatiese model).

Brandstofverbruik is ten spyte van hierdie soort verrigting steeds prysenswaardig ‒ die 86 se gemiddelde verbruik is 7,8 liter per 100km (7,1 vir die outomatiese weergawe).

Nog iets wat noemenswaardig is, is dat die verbruikskurwe ongeag die bestuurstyl relatief plat is.

WARE STYL

Nuwe, kleiner veelfunksie-stuurwiel

Nuwe volkleur-TFT-skerm

Fokus op beter gevoelsgehalte

Nuwe beslag en bekleedsel

Veranderings aan die 86 se kajuit verbeter die motor se opregte sportgehalte terwyl die doeltreffendheid en visuele en taktiese gehalte van die binneruim verhoog word. Die fokus bly steeds motorry, maar in ’n omgewing wat selfs nog sagter op die oog val en beter voel. Fyn aandag is aan die grootte en vorm van die stuurwiel bestee ten einde die beste greep en werking vir die bestuurder te bied. Toyota het die sportiewe driespeek-ontwerp behou en die omtrek met drie millimeter tot 362 mm verminder, wat dit die kleinste nog in ’n Toyota-produksiemodel maak. Die stuurwiel is ook 10% ligter. Die dwarssnit van die stuurwiel is presies bereken sodat die bestuurder se arms natuurlik na die binnekant neig, wat ’n sportiewer gevoel bied.

Nog meer klem is op die voorkoms van die stuurwiel self geplaas met gevormde metaalagtige speke en ’n duidelike 86-kenteken in die middel. Die nuwe stuurwiel het ook skakelaars om die nuwe TFT-volkleur-vertoonskerm en klankstelsel te beheer.

Vertoonskerm

Die bestuurder se instrumente-vertoonskerm is hersien (High-modelle) met ’n nuwe uitleg van drie meters wat ’n nuwe TFT-volkleurskerm van 4.2” insluit. Dit bied intydse data wat met gemak opgeroep en verstel kan word deur die nuwe kontroles en skakelaars aan die stuurwiel te gebruik.

Die skerm vertoon buiten die gewone inligting soos brandstofekonomie, ritbesonderhede, verkoelingstemperatuur en reikafstand ook meer motorrygefokusde detail soos ’n G-krag-monitor, krag- en wringkragaanwysers, ’n stophorlosie en agtereenvolgende rondtetye.

Die skerm vertoon die 86-kenteken telkens wanneer die motor aangeskakel word en waarsku die bestuurder oor goed soos ’n oop deur en te min verkoelingsmiddels.

Die toereteller is aangepas sodat die 7 000r/min-kerf ‒ die enjinspoed waarteen die maksimum-krag gelewer word ‒ aan die bopunt van die meter sit.

Kajuitbeslag en bekleedsel

Die hersiene 86 het ’n nuwe, eenvormige swart binneruim-afwerking wat nie net die sportgevoel van die kajuit verhoog nie, maar ook weerkaatsing van lig van buite af verminder sodat die bestuurder duideliker kan sien. ’n Nuwe koolstofvesel-maaspatroon vir die beslag word in die deurpanele en lugversorgingspaneel in die middelkonsole gebruik. ’n Bykomende sweedsleeragtige materiaal met ’n verhewe 86-kenteken word op die voorpaneel gebruik, en pas by die nuwe bekleedsel (86 High-modelle) wat leer met geperforeerde Alcantara kombineer en net in swart beskikbaar is. Die standaard-model se doekstofbekleedsel is ook opgekikker en hou ’n mens nou beter in posisie.

WARE VERHAAL

Die SA reeks behels drie modelle – 86 Std, 86 High en 86 High outo.

STD HIGH Binneruim Sitplekbekleedsel – doekstof Spoedmeter – wyser Sitplekbekleedsel – leer en Alcantara Spoedmeter – digitaal en wyser Rataanwyser – A/T Buitekant Wiele en bande – 16”-allooi *Kopligwasser *Koplig-gelykverstelling – outomaties *Kopligte – ligdiodes (LED) Wiele en bande – 17”-allooi Kopligwasser Koplig-gelykverstelling – outomaties *Kopligte – ligdiodes (LED) Dagligryligte (DRL) *Nuwe ontwerp vir drukvlerk Veiligheid Immobiliseerder Lugsakke – bestuurder en voorste passasier, kantlugsakke, lugsakgordyne en knielugsak Afstand beheerde sluiting Immobiliseerder Lugsakke – bestuurder en voorste passasier, kantlugsakke, lugsakgordyne en knielugsak Afstand beheerde sluiting, slim toegang Gerief Aansitter – meganies Lugversorging – handverstelling Klankstelsel-vertoonskerm Verwarmer – handwerking Elektries beheerde vensters met enkeldrukwerking voor Veelfunksie-vertoonskerm Aansitter – drukskakelaar Lugversorging – dubbel met outomatiese werking Klankstelsel-vertoonskerm Verwarmer – outo, dubbel Elektries beheerde vensters met enkeldrukwerking voor Veelfunksie-vertoonskerm met *Volkleur-TFT *Stuurwielskakelaars Outomatiese ligte Hoflikheidsdeurlig Sitplekverwarmers voor Spoedbeheer Bestuurshulp Sluitwerende remme (ABS) Elektroniese remkragverdeling (EBD) Remhulp (BA) Voertuigstabiliteitsbeheer (VSC) *Opdraande-wegtrekhulp (HAC) Sluitwerende remme (ABS) Elektroniese remkragverdeling (EBD) Remhulp (BA) Voertuigstabiliteitsbeheer (VSC) *Opdraande-wegtrekhulp (HAC) Wisselpedale – A/T Waarborg en versiening Waarborg – 3 jaar/100 000 km Diensplan – 4 jaar/60 000 km Waarborg – 3 jaar/100 000 km Diensplan – 4 jaar/60 000 km Prys 86 STD – R449 600 86 High – R494 400 86 High A/T – R519 400

* Nuwe spesifikasie-toerusting

Bron: Toyota