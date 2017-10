Toerusting vir grondverskuiwing en konstruksie: Koop nou sonder deposito

Dit klink te goed om waar te wees, maar dit is regtig so: Jy kan toerusting sonder ’n deposito aankoop! Bobcat Equipment Suid-Afrika, wat bekend staan vir die taaiste masjiene in die konstruksietoerustingsektor, bied saam met Merchant West Working Capital Solutions ’n spesiale finansieringsooreenkoms vir al hulle nuwe toerusting aan en geen deposito is nodig nie.

Bobcat Equipment SA is deel van die nywerheidstoerustingsgroep, Goscor, wat op sy beurt deel is van Industrial Services Holdings. Goscor verteenwoordig van die voorste toerustingshandelsmerke in verskeie sektore, soos die landboubedryf. Die handelsmerke is onder meer Dunn (vurkhysers en materiaalhanteringstoerusting); SANY (grondverskuiwingstoerusting); Kaivac en HighPoint (nywerheidskoonmaakprodukte); Rato (nywerheidskragoplossings); Genie (lugverhittingstoerusting); Sullair en Ozen (saamgeperstelugoplossings) en nog vele ander. Die finansiering word teen die prima rentekoers aangebied en geen deposito hoef betaal te word nie. Teen die verstryking van die ooreenkoms het die boer die opsie om die toerusting vir ’n minimale 6,5% van die oorspronklike faktuurwaarde te verkry.

Die geendeposito-veldtog is daarop gerig om kliënte makliker toegang tot grondverskuiwing- en konstruksietoerusting te gee in die moeilike ekonomiese toestande en droogtetye waarmee boere vandag te doen het – veral omdat finansiering nie meer so maklik beskikbaar is nie.

“Die gedagte is om ’n finansieringsopsie vir kliënte te bied waardeur hulle nie verplig is om vooraf enige kontant te betaal nie. Dit is soos ’n langtermynhuur, met die opsie om die masjien aan die einde te koop,” sê Bobcat Equipment SA se besturende direkteur, Barry Owen.

Barry sê verder die finansiering is tans beskikbaar oor ’n maksimum van 36 maande, maar die moontlikheid van afbetalings oor 48 en 60 maande word ondersoek.

“Die grootste voordeel is dat kliënte nie verplig word om ’n deposito neer te sit nie. Daarmee wys ons dat Bobcat Equipment SA omgee vir boere en hulle behoeftes.

“Ek hoop dit sal ’n beduidende impak op die bedryf hê. Dit gaan ons verkope verhoog en so ook ons markaandeel. Ons sal moet sien of ander mededingers ook sulke veldtogte gaan begin.”

Barry voorspel dat maatskappye se eienaars en direkteure die waarde sal insien wat die geendeposito-veldtog hulle bied, want dit gee hulle ook die geleentheid om hulle organisasies en bedrywighede uit te brei.

“’n Mens moet voortdurend in die landbou innoveer en innovasie geld nie net vir produkontwikkeling nie. Jy kan innoveer deur toegang tot goedkoper finansiering te bied; dit is noodsaaklik en ’n hoofsleutelpunt in ons strategie om vorentoe te gaan,” sê Barry.

Om meer oor hierdie spesiale finansieringsopsie uit te vind waar jy geen deposito hoef te betaal nie, kontak Debby Marx by 084-200-2278 of 011-230-2600, of stuur vir haar ’n e-pos na dmarx@goscor.co.za of besoek hulle webwerf by www.goscor.co.za