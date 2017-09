TLU SA vier 120 jaar by vanjaar se kongres

Vanjaar se nasionale kongres van TLU SA gaan iets besonders wees. TLU SA vier hierdie jaar sy 120ste bestaansjaar, en tydens die kongres gaan daar gekyk word na die hoogtepunte van die tydperk, en gaan die belangrike rol van TLU SA in die huidige tydsgewrig en omstandighede ook bespreek word.

In sy kleurryke bestaan was TLU SA onder meer instrumenteel in die stigting van ‘n Departement van Landbou, die Landbank en SA Landbou-Unie, wat later Agri SA geword het.

In die huidige omstandighede het TLU SA homself gevestig as die bewaker van eiendomsreg in die landbou, en om meningsvormers te oortuig dat landbou ‘n ekonomiese aktiwiteit is, wat die land se ekonomie tot ‘n groot mate help groei.

Daarbenewens het TLU SA hom gevestig as die voorste vegter teen plaasaanvalle en –moorde, nasionaal en internasionaal, en word sy statistiek as die mees gesaghebbend op die terrein beskou.

Die kongres vind eerskomende Woensdag, 13 September, plaas by die WNNR se konferensiesentrum in Pretoria en registrasie begin reeds om 07:00.

By die kongres sal ‘n gedenkboek van TLU SA se 120 jaar bekend gesel word, wat opgestel is deur dr Jeanette van Rensburg en mnr Bennie van Zyl.

Mnr Louis Meintjes sal sy gebruiklike presidentsrede lewer, en dan sal mnr Fanie Brink, onafhanklike landbou-ekonoom, ‘n voordrag lewer oor die ekonomiese belangrikheid van landbou.

Die werklikheid oor grondbesit word bespreek deur mnr Johann Bornman, voorsitter, Agri Development Solutions.

Prof André Duvenhage, navorsingsdirekteur: Sosiale Transformasie by die Noordwes Universiteit, sal ‘n referaat lewer onder die tema: “Die ANC se proses en waar eindig dit?”

Voor die aand se dinee sal mnr Bennie van Zyl fokus op die pad vorentoe.

Media wat nog die kongres wil bywoon, moet onverwyld registreer by mev Lynne Kayser, media@tlu.co.za

Bron: TLU SA