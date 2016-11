TLU SA Noord ook bekommerd oor die voorgestelde minimumloon

TLU SA Noord het sy stem by ander rolspelers in die landboubedryf, wat bekommerd is oor die nuwe voorgestelde minimumloon, gevoeg. Die voorgestelde nasionale minimumloon is R20 per uur en R3 500 per maand.

Volgens TLU SA is dit nog net ’n voorstel, maar as dit in werking tree hou dit baie probleme vir landbouwerkers in. Grootskaalse afleggings mag volg wat landelike armoede gaan aanblaas en diefstal sal laat toeneem. Die maatskaplike probleme in landelike gebiede sal hand-oor-hand toeneem.

“Die regering verwag van die landboubedryf om teen 2030 een miljoen nuwe werksgeleenthede te skep. Hierdie voorstel sal die verwagting om werk te skep brutaal tot halt roep,” sê die organisasie in ‘n verklaring.

Minimum nasionale lone sal ook jaarliks verhoog, wat die druk op die boer verder sal verhoog. Hierdie is net ’n bewys dat ons al hoe nader aan ’n volskaalse kommunistiese stelsel beweeg, weg van die vryemark-ekonomie, sê TLU SA Noord,.

“Die regering moet eerder daaraan begin dink om boere in Suid-Afrika te begin subsidieer. Ons sal genoodsaak wees om meer te meganiseer in ’n ekonomie waar die bestaande arbeidsmag geen begrip het van produktiwiteit nie. Die minimumloon sal inflasie opblaas en kan noodsaaklike middels, soos brood, se prys tot R50 opjaag.”

Bron: TLU SA Noord