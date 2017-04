Lichtenburg/Coligny-betogings raak rustig, skou gaan voort

Rubberkoeëls is afgevuur, brande is gebrand, klippe is gegooi en kuikens is verbrand by die betogings in Coligny en Lichtenburg, maar die strate is nou weer rustig en die Lichtenburgskou gaan voort soos beplan.

Die afgelope Vrydag is 38 000 dag-oue kuikens doodgemaak toe ‘n vragmotor aan die brand gesteek is gedurende ‘n betoging in Lichtenburg oor swak dienslewering. Van die kuikens is van die vragmotor afgegooi en deur ‘n ander vragmotor doodgery. Al die kuikens is dood.

Betogers het verder Maandag ‘n drankwinkel en ander winkels in Coligny geplunder. Die betogers is vermoedelik kwaad oor die dood van ‘n 12-jarige kind in ‘n motorongeluk verlede week. Die omstandighede rondom die kind se dood is nog nie bekend nie.

In ‘n persverklaring deur die NSPCA (National Council of SPCA’s) sê hulle dat ‘n taakspan van die NSPCA na die toneel gestuur is, maar weer teruggeroep is nadat Opti Chicks, wie se kuikens dit was, die Plaasdiere Beskermingseenheid in kennis gestel het dat geen kuiken dit lewendig daaruit gemaak het nie.

Die NSPCA beklemtoon dat die wreedheid en lyding van hierdie kuikens nie voorgestel kan word nie. Dit was totaal onaanvaarbaar en daar is geen video-beeldmateriaal van die voorval nie en daarom kan die skuldiges nie uitgeken word nie.

Enige persoon wat inligting rakende die voorval het moet na vore kom, dit sal anoniem hanteer word. Die NSPCA se plaasdiere beskermingseenheid kan gekontak word by 011-907-3590 of stuur vir hulle ‘n e-pos: farm@nspca.co.za .

Volgens die polisie in Lichtenburg moet die paaie van Coligny, Ottosdal en Sannieshof verkieslik vermy word, maar in die dorp Lichtenburg self is dit rustig. Skole in Lichtenburg gaan ook voort soos normaalweg en mense oordryf vermoedelik op sosiale media oor die situasie. Die Lichtenburgskou gaan normaalweg aan en vind van more af by die Lichtenburg-skouterrein plaas.