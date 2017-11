Tata se Ultra lei die tydperk van winsgewendheid in

Die grootste Indiese voertuigvervaardiger is ’n sakeryk om mee rekening te hou. Met 149 jaar se ervaring, $42-miljard se rugsteun en meer as 100 maatskappye onder hulle vlerk word Tata Motors nie verniet as ’n gedugte, groeiende voertuigvervaardiger regoor die wêreld gesien nie.

Tata Africa Holdings is ’n dogtermaatskappy van Tata Motors. Hulle reis in Afrika het 40 jaar gelede in Zambië begin en 23 jaar gelede het hulle ’n vastrapplek in Suid-Afrika gekry. Sedert 2011 ryg hulle monteringsaanleg in Rosslyn ligte, medium en swaar trokke uit. Tata Motors en Tata Africa Holdings het saam met derde partye ook monteringsaanlegte in Nigerië en Kenia gevestig en gaan binnekort een in Senegal oopmaak. Hulle het ook ’n voetspoor in Ghana, Malawi, Mosambiek, Madagaskar, Tanzanië, Uganda, Zimbabwe en die Ivoorkus.

“Dit is vir ons baie belangrik om ons tegnologie aan Afrika oor te dra en ons primêre fokus is om ons produkte op die pad te hou,” sê Rudrarup Maitra, adjunk-president, Kommersiële Voertuie, Internasionale Sake van Tata Motors.

Dit was onlangs weer tyd vir Tata Africa om ’n splinternuwe ontwerp in die mark te plaas. Hulle Ultra-reeks is tydens die Automechanika Futuroad Ekspo by Nasrec bekendgestel. “In Suid-Afrika is die Ultra oor die afgelope 24 maande aan strawwe toetse onderwerp. 60 000 km is by Gerotek op die klok gesit en altesaam 100 000 km is afgelê. Daar is ook baie insette van kliënte gebruik om ’n opwindende produk vir ons almal bymekaar te sit,” sê Rudrarap.

Die Ultra is nie ’n produk nie, maar eerder ’n platform vir ’n verskeidenheid van kombinasies van lengtes, kajuitgroottes, enjins, ratkaste en onderstelle. “Dit neem vyf tot sewe jaar om so ’n platform te ontwikkel. Jy kan 605 unieke produkte op die platform bou. Met die Prima wat in 2014 bekendgestel is kon ons 1 065 verskillende produkte op dié platform bou,” sê Rudrarap.

Die Ultra voldoen aan die Euro 3-standaard wat die aangewese standaard vir Suid-Afrika is. Die drie-liter drukbuisenjin en hidrouliese remstelsel werk ook uitstekend in Afrika. Die Ultra kom in drie vraggroottes voor: 4,5 ton, 5,5 ton en 7,5 ton. Jy kan ook kies tussen ’n deklengte van 4,3 m en 5,2 m. Die Ultra-reeks se naverkoperugsteun behels ’n 2 jaar / 120 000km diensplan en ‘n 2 jaar / onbeperkte kilometers waarborg.

Die Tata ULTRA is ontwerp en getoets vir Suid-Afrikaanse toestande en sal vyf belangrike voordele lewer:

ULTRA-veelsydigheid met verskeie wielbasis- en loonvragmoontlikhede.

ULTRA-werkverrigting met ‘n kragtige 140 PS CR-enjin en nuwe generasie 6-spoed ratoordrag.

ULTRA-gemak met ekstra kajuitruimte, ergonomiese sitplekke, die beste in die NVH-klas (geraas, vibrasie, hardheid) en standaard HVAC (verhitting, ventilasie en lugversorging) wat hoër bestuurderproduktiwiteit verseker.

ULTRA-styl met ’n elegante en stylvolle aërodinamies ontwerpte kajuit.

ULTRA-veiligheid met ’n volle lugrem en ‘n kajuit wat aan Europese veiligheidsnorme voldoen.

“Ons sien baie uit om hierdie nuwe reis met die Ultra in Afrika aan te pak. Ons gaan binne vier maande begin om die trokke in ons Rosslyn-aanleg in Pretoria te monteer,” sê Rudrarap.

Len Brand, Tata Internasionaal se uitvoerende direkteur en hoof van Verspreiding: Vertikaal, sê: “Die Tata ULTRA is in elke opsig ’n ware kommersiële voertuig en ’n belangrike mylpaal in Tata se voortgesette fokus op die Suid-Afrikaanse mark. Na die sukses van Tata Prima-voertuie is die Tata Ultra nog ’n reeks vir die toekoms, ontwerp vir gemak en prestasie.”

Skakel jou naaste Tata-handelaar vir meer inligting.