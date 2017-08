SUZUKI IGNIS: Klein stadsrakker vir die stofpad

Suzuki voertuie het ‘n stewige reputasie as betroubaar, taai en relatief goedkoop om te onderhou. Eienaars wat een van die gewilde Japanese handelsnaam se voertuie besit sal gewoonlik weer een koop. Suzuki het in Suid-Afrika vatplek kom kry met sy reeks klein luikrugmotors en veral die Swift en Vitara modelle bly gewilde motors met ‘n goeie tweedehandse markwaarde.

Tog weens die swakkerige rand is Suzuki’s nie goedkoop nie en juis daarom is die nuwe klein Ignis ‘n welkome nuweling in die Suzuki stal. Die Ignis het in 2015 sy wêrelddebuut by die Paryse Motorskou gemaak, en het reeds tot ‘n gewilde lid van Suzuki se kleinmotorreeks in Europa gegroei. Sedertdien is die Ignis ook reeds aangewys as naaswenner van die Wêreld-Stadsmotor Van Die Jaar-wedstryd.

Gebou in Indië waar so baie motorvervaardigers deesdae aanlegte besit om die hoë vervaardigingskoste van veral Europa te probeer omseil, is die oulike klein Ignis met ‘n prys van minder as R170 000 soos ‘n vars bries.

Van buite tref die hoekige ontwerp met die wiele op die vier hoeke geplaas. Die Ignis is visueel treffend met ‘n swart dak, swart wiele en ‘n kort sportiewe neus ontwerp, danksy die beroemde italiaanse motorontwerper Giorgetto Giugiaro nogal! Met die dakrak, ‘n drukvlerkie agter en swart plastiek stroke om die wielboë vertoon die kordate buks ewe gereed vir ‘n tydrentrajek of twee. Die topmodel se donker getinte vensters, LED hoofligte en LED dagryliggies dra ook by tot ‘n moderne voorkoms. Daar is ook groot kolligte in die hoeke van die voorste buffer se luginlate geplaas.

Die Ignis is slegs 3,7 meter lank en 1,69 meter wyd en word daarom as ‘n uiters kompakte SUV deur Suzuki beskryf weens die feit dat die klein buks met ‘n grondvryhoogte van 180 mm kan spog en dus gemaklik op grondpaaie kan rinkink. Dit danksy Suzuki se modulêre nuwe generasie onderstel wat bydra tot die Ignis se lae massa van slegs 850 kg, terwyl die stewige platform vir die veringstelsel sorg vir goeie ritgerief en vasvoetige hantering. Die Ignis loop op 15” wiele en ’n volgrootte noodwiel is standaard.

Die Ignis word deur Suzuki se bekende K12M-viersilinderenjin van 1,2 liter aangedryf wat ook in die Swift 1.2 ingespan word. Die 1197 cc-enjin lewer ‘n maksimum krag van 61 kW by 6 000 r/min vir ’n krag-tot-massa verhouding van 71,65 kW/ton by die Ignis. Die wringkragpiek van 113 Nm word by 4 200 r/min bereik. Danksy die Ignis se lae massa, het die enjintjie verbasend wakker gevoel en nooit, selfs toe ons deur die Du Toitskloofbergpas gas gegee het, met verrigting gesukkel nie solank die toere aan die hoë kant gehou is. Dit nieteenstaande het ons indrukwekkende brandstofverbruik van net oor die 6 liter per 100 km behaal.

Aandrywing is na die voorwiele deur ’n vyfgang-handratkas of Suzuki se geoutomatiseerde AMT-handratkas. Die handratweergawe se 0-100 kpu lopie is 11,6 sekondes met ’n topsnelheid van 165 km per uur. Die geoutomatiseerde handratkas neem 13,0 sek van 0 tot 100 kpu en raak uitasem by 155 kpu. Die amptelike brandstofverbruik word aangegee as 5,1 liter per 100 km in ‘n gekombineerde sikus behaal vir die handratmodel terwyl die geoutomatiseerde handratmodel ’n suinige 4,9 liter per 100 km gebruik. Die nuwe Ignis kom afgewerk in twee toerustingvlakke, naamlik GL en GLX.

Binne is die kajuit verbasend ruim. Selfs toe ek en my rymaat, beide meer as die outydse 6 voet en so om en by die 120 kg, voor langs mekaar ingeskuif en gemaklik ons sit gekry het, was daar steeds genoeg beenruimte, kop- en skouerruimte vir twee volwassenes agter ons, dit ondanks die Ignis se kompakte afmetings. Afwerking vertoon heel modern en vars met die instrumentepaneel wat in swart en wit plastiek afgewerk is waar die swart bo en die wit by die onderste gedeeltes kontrasterend ingespan word. Dieselfde swart-en-wit kombinasie word ook vir die deurpanele ingespan. Daar is ‘n kantelverstelbare stuurwiel, met kontroles vir die klankstelsel, en die Bluetooth-telefoonkoppeling in die geval van die GLX-modelle.

Al drie Ignis-modelle bied elektriesbeheerde ruite, afstandbeheerde sentrale sluiting, lugreëling, elektriese kragstuur en ’n CD-klankstelsel met FM/AM-instemmer, ’n USB-koppeling en ’n 12V-kragpunt as standaard. Die radiostelsel kan ook MP3’s speel. Vir passasier veiligheid bied die Ignis dubbele lugsakke voor, asook ABS-sluitweerremme, sy-impak skermstawe, Isofix-kindersitplekankers en peuterbestande kinderslotte vir die agterdeure.

Die bagasiebak bied ’n laairuim van 260 liter, wat tot 469 liter kan vergroot as die agtersitplekke platgevou word.

Die Ignis bied ook ABS-sluitweerremme met elektroniese remkragverspreiding (EBD) en elektroniese rembystand (EBA) as standaard toerusting. Ook ’n immobiliseerder en alarmstelsel is ’n standaardkenmerk van alle Ignis-modelle.

Die nuwe Suzuki Ignis word deur ’n standaardwaarborg van drie jaar/100 000 km gedek, asook ’n diensplan van twee jaar/30 000 km. Die diensintervalle is by 15 000 km of 12 maande.