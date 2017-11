Suksesvolle vroueboer sê: Moenie jouself onderskat nie

“Wanneer die produk mooi is en ek sien hoe goed dit lyk klaar gepak en reg in die pakhuis, dan voel ek ek het iets vermag.” Corrie Bennett is vir die afgelope ses jaar die produksiebestuurder van een van die bedrywigste groente- en kruieplase aan die Wes-Rand, Toscana Herbs and fresh Produce.

Sy boer en organiseer elke dag kliphard op die plaas van Marco Rugani waarvan 110 hektaar gebruik word vir die verbouing van ’n wye verskeidenheid groente en kruie op oopland en in tonnels. Daar word ook geelmielies aangeplant wat as graan vir veevoer verkoop word. Water uit die Krokodilrivier word vir besproeiing gebruik.

Corrie bestuur alles van grondbewerking, plant, besproeiing en bespuiting tot oes. Marco sien om na die reuse verpakkingsaanleg. Corrie het as die oudste van ses kinders in Boksburg opgegroei en sy vertel dat sy baie graag by haar oupagrootjie op die plaas naby Bloemhof gekuier het, maar nooit kon dink dat sy self eendag sou boer nie.

Haar lewe en loopbaan het ’n paar interessante draaie gemaak. Meer as ’n dekade gelede het sy op dieselfde plaas administrasiewerk gedoen en haar man was betrokke by die pakhuis. Hulle het toe self later in die omgewing geboer terwyl sy op ’n ander plaas as pakhuisbestuurder gewerk het. Haar man is ongelukkig later aan kanker oorlede en sy moes toe self ’n paadjie ooptrap vir haar en haar tienerseun. Marco het haar genader om as pakhuisbestuur op te tree vir die groot ZZFresh-pakhuis, wat toe in aanbou was. Terwyl die bouery nog aan die gang was, is sy produksiebestuurder weg en hy het Corrie begin oplei om die boerdery te bestuur.

“Sy het ’n geleentheid ontvang en sy het dit met albei hande aangegryp,” vertel Marco.

Corrie se hande staan vir niks verkeerd nie. “Jy kan nie so ’n intensiewe boerdery bestuur sonder om self jou hande vuil te maak nie,” sê sy. Daar is 150 permanente werkers op die plaas, waarvan die meeste mans is. “Dit was nie aan die begin maklik nie, veral met die verskillende kulture, maar ons het nou ’n baie goeie verhouding en ons respekteer mekaar.”

’n Tipiese dag begin sesuur in die oggend wanneer Corrie sorg dat elke spanleier op die plaas sy boekie met geskrewe opdragte vir die dag ontvang. Aanplantings, bespuitings, besproeiing, skoffelwerk en oeswerk moet fyn bestuur word sodat daar die hele tyd ’n stroom van produksie is. “Die vars kruie vir kliënte soos Pick ’n Pay en Freshmark (Checkers) word elke week aangeplant, boontjies en murgpampoentjies begin ons in September plant, en spinasie en krulkool loop die hele jaar deur.”

Benewens die normale insekpeste, asook hael en droogte of te veel reën, is een van die grootste uitdagings onkruid en onkruidbeheer. Dit is een van die redes waarom Corrie Monsanto se Dekalb-stapelgeenmielies aanplant. Sy sê dit is maklik om onkruid te beheer en dit maak hulle hande los om die grond te herstel tussen die aanhoudende groente-aanplantings.

Sy plant gewoonlik so tussen 45 en 50 hektaar mielies en steun op Dian Muller, haar plaaslike raadgewer van Obaro op Brits, en ook Monsanto se mense om die regte kultivars en bemestingsprogram voor te stel. Vanjaar het sy DKC62-80BR, DKC65-52BR, DKC64-54BR geplant met DKC62-84 toevlugsoord. Corrie sê: “Al is ons mielie-aanplantings maar klein, word ons steeds met dieselfde toewyding as die grootste graanboer met al die raad en moeite bygestaan om te sorg dat ons die beste moontlike opbrengs kry.”

Dit is nie moeilik om te sien waarom die Rugani-boerdery so goed presteer nie. Met Corrie aan die stuur van produksiesake, word niks oorgesien nie en al kla sy so ’n bietjie oor die son wat haar vel byt, sal sy boerdery vir geen ander werk verruil nie.

Haar raad aan ander vroue wat graag hulle drome wil uitleef is eenvoudig: “Moenie jouself onderskat nie: Doen dit net!”