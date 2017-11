Stroperverkope is 8% hoër as in 2016

Stroperverkope van 20 eenhede in Oktober is twee eenhede meer as die 18 eenhede wat verlede Oktober verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 8% meer as vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Trekkerverkope van 704 eenhede in Oktober is aansienlik (24%) meer as die 567 eenhede wat verlede Oktober verkoop is. Vir die jaar tot dusver, is trekkerverkope nou byna 7% meer as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Ongeag die uitstekende someroes, het die lae oespryse beteken dat boere nie die algehele inkomste wat hulle kon verwag het weens die grootte van die oes, gerealiseer nie. Dit beteken dat boere, ongeag daarvan dat die algehele mark positief is, baie omsigtig is ten opsigte van aankope van toerusting. Verkope sal ook beïnvloed word deur die manier waarop die somerreënvalseisoen ontwikkel. Tot dusver was reënval redelik wisselvallig oor die onderskeie gebiede. Met die heersende mededinging in die mark is dit ʼn kopersmark en volgens huidige ramings sal verkope vir 2017 net met ʼn klein marge die verkope vir 2016 oortref.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie