Stoere Kubota werk steeds fluks na 5 500 uur

Pure, onverdunde boerderybloed is wat in die are van Jens Teggethof, pekanneutboer van Hartswater, vloei. Hy is lief vir die buitelug, vir trekkers, vir boerdery, vir die lewe oor die algemeen en veral vir sy vloot flukse Kubota-staatmakers. “Kubota-trekkers se betroubaarheid en hulle krag-tot-gewigverhouding maak hulle perfek vir pekanneutboerdery,” sê hy.

“Toe ek destyds saam met my suster begin boer het, het sy ’n Kubota (ME 9000) gehad – ’n trekkerfabrikaat wat ek nooit vantevore gebruik het nie. Kort voor lank het die Kubota se werkverrigting my so beïndruk dat ek nog een gekoop het, en toe nog een, en… wel, vandag het ek ses Kubotas waarvan een, die L5040, met 5 500 probleemvry ure op sy klok spog,” sê Jens.

Jens sê hy het lankal geleer dat prys nie die enigste oorweging moet wees as jy ’n trekker koop nie. “Vele boere trap in die slagyster om die goedkoopste te koop en dan jare lank deur hulle nekke te betaal om die ding aan die loop te hou.

“Ek het ander soorte trekkers besit en ek kan getuig dat die Kubota se brandstofdoeltreffendheid en betroubaarheid hom een van die goedkoopste trekkers maak om te besit. Met Kubota het ek ’n groot klomp geld bespaar, al mag die aanvanklike aankoopprys ’n bietjie hoër wees,” sê hy.

Die hoofwerkesels op Jens se plaas is die drie Kubota M9540’s. “My oudste M9540 het 3 500 uur op die klok en het nog geen probleme hoegenaamd opgelewer nie. Omdat dit ligte trekkers is, versteur dit nie die grond beduidend nie, wat veral vir ons besondere besproeiingsmetode belangrik is.

Die M9540 is een van Kubota se beste verkopers. Die M9540 is herontwerp, verbeter en met Kubota se wêreldbefaamde Vlak III-aanpasbare, viersilinder E-CDIS (centre direct injection system) -dieselenjin toegerus. Hierdie ligte, ratse kortasafstandtrekker val presies in die smaak van die boer en ander kieskeurige gebruikers.

Een van die M9540 se gewildste kenmerke is sy kragaftakker wat volkome onafhanklik van die ratkas met ’n kort hefboompie net onder die stuurkolom beheer word. Die aparte multi-plaat nat koppelaar werk altyd gladweg en sonder rukke en skokke te danke aan die vloeibeheer van die drukking en die stootremstelsel. Dit is ’n belangrike eienskap vir spuit- of snywerk.

Jens se jongste aanwins is die nuut-vrygestelde Kubota L45 TLB (trekker, laaigraaf, trugrawer). Met die nuwe Kubota HST Plus hidrostatiese aandrywing en propvol krag, is die L45 perfek vir al die uiteenlopende take op ’n pekanneutplaas.

“Ek is ingenome met die masjien,” sê Jens. “Hy kan gebruik word vir slote en gate grawe, grondverskuiwing, laaiwerk en ’n magdom ander take. Hy is veelsydig en kragtig en veral nuttig vir werk rondom bome waar sy hanteerbaarheid skade aan bome uitskakel.”

Jens is ewe ingenome met die diens wat hy van Dirk Venter by Danlou Agri, die Kubota-agentskap in Hartswater, ontvang: “Dirk en sy span is altyd gereed om meer as hulle plig te doen en dit plaas die kroon op die Kubota-ervaring,” verklaar hy.

Die Kubota-handelaar wat voortreflike diens aan Jens Teggethof lewer, is Dirk Venter van Danlou Agri, Hartswater, tel 078-560-6704, e-pos dirk@boatworld.co.za. Boere in ander gebiede kan Robert Keir by 011-284-2024 skakel of ’n e-pos aan robert@smithpower.co.za stuur. Kubota se volledige reeks pronkprodukte vir die boer is te sien op die webwerf, www.kubotasa.co.za.