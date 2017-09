STIHL dien die boer in vele take

Die lente is hier, dit gaan eersdaags reën en gras, boomlote en onkruid gaan begin handuit ruk. Die enigste uitweg is om gehalte produkte in te span om die natuur in toom te hou.

STIHL het in die middel 70’s die grootste kettingsaagverkoper in die wêreld geword en hou vandag steeds die status. Hierdie Duitse familie-onderneming bestaan al sedert 1926 en verskaf vandag wenwerktuie in 160 lande deur ongeveer 45 000 handelaars. STIHL se produkte word al sedert 1956 deur verskeie agente in Suid-Afrika verkoop. 21 jaar gelede het STIHL amptelik in Suid-Afrika begin handel dryf deur ’n filiaal te stig. Daar is 158 handelaars in Suid-Afrika – amper een in elke dorp.

Werner Nuss is STIHL se sake-ontwikkelingsbestuurder vir landbou. Hy sê: “Ons produkte is gevaarlik, maar STIHL neem al die nodige voorsorgmaatreëls om te sorg dat die produk so veilig as moontlik vir gebruikers is. Ons verkoop slegs deur gespesialiseerde handelaars wat opleiding by ons hoofkantoor in Pietermaritzburg moet ontvang. Ons handelaars moet ook al ons toerusting wat hulle verkoop kan diens en hulle mag nie ons produkte verkoop sonder om dit uit die verpakking te haal, aanmekaar te sit en seker te maak dat dit ordentlik loop nie. Hulle moet die kliënt ook behoorlik wys hoe die produk werk en die toepaslike veiligheid- en onderhoudaspekte verduidelik.

STIHL bied ook ‘n hele reeks persoonlike beskermings- en veiligheidstoerusting vir die veilige verbruik van hul produkte.

STIHL is ver vooruit as dit by die aanvoeling van gebruikers se verwagtinge vir die toekoms kom. Batteryaangedrewe gereedskap is die nuwe inding en STIHL het reeds 19 produkte wat met 36-volt batterye werk, asook ’n nuwe reeks produkte met ingeboude 18-volt batterye vir tuis gebruikers.

“Enigeen wat ’n STIHL-produk besit, koop nie maklik weer iets anders nie. Ons waarborg dat ons vir 10 jaar nadat ’n produk van die mark verwyder is nog steeds onderdele daarvoor sal verskaf,” sê Nadine Green, bemarkingsbestuurder van STIHL.

Kontak Werner Nuss by 082-781-2093 of 033-846-3800 om meer van STIHL se produkte uit te vind.