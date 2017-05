Steeds tekens van El Nino

Vroeë tekens van die waarskynlikheid van ’n El Nino stelsel wat ontwikkel, is steeds op die horison, volgens Johan van den Berg, klimatoloog van Santam Landbou.

“Hoewel produksietoestande oor dele van die land verbeter het met rekord graanoeste en baie goeie weidingstoestande, is daar steeds ’n skaduwee van El Nino wat van die middel van die winter en tydens die somer van 2017/18 kan ontwikkel. Meer sekerheid oor die stelsel sal gekry word na gelang van ontwikkelinge in die volgende drie tot vyf maande.”

Johan sê tot 60 mm reën het in die eerste week van April oor dele van Suid-Afrika voorgekom. Daar bestaan ’n moontlikheid van reën in die eerste week van Mei in die Suidelike en Oostelike dele van die land.

Johan lys die volgende as moontlike implikasies indien El Nino weer vlam vat:

Verhoogde kanse vir reën in die Wes-Kaap teen die middel van die winter, maar die tyd hieraan verbonde is baie onseker weens die onsekerheid van die tyd wat die verwagte El Nino sou begin (Julie/Augustus). Kanse vir reën in die eerste deel van die winter is beperk en dit kan die huidige droogtetoestande vererger.

Kanse vir reën in die mid-somer vir die somerreënvalstreek is laag, veral in die sentrale en westelike dele.

Oordragvlakke van grondwater van die huidige seisoen na die volgende seisoen kan relatief laag wees. Dit sal egter beter wees in vergelyking met die 2015/16 seisoen.

Dit is tans te vroeg om ’n aanduiding te gee van die situasie in die Indiese Oseaan vir volgende somer.

Tans is dit onseker wat droëlandtoestande vir koring in die Wes-Kaap en Vrystaat gaan wees.

Bron: Vrystaat Landbou Nuusflitse