Staatsgreep in Zimbabwe

Zimbabwe se weermag het die mag oorgeneem in die land en president Robert Mugabe onder huisarres geplaas. Die Weermag het in televisieuitsendings ontken dat dit ‘n staatsgreep is en dit beskryf as ‘n “bloedlose oorgang”.

Geweerskote en ontploffings is egter deur die nag in Harare gehoor en weermagtenks het die stad van vanoggend af beleër. Volgens berigte gaan Emmerson Mnangagwa, bekend as Die Krokodil, beheer van die land oorneem; hy is verlede week deur Mugabe as adjunk-president afgedank.

Lees meer oor die gebeure hier: https://maroelamedia.co.za/nuus/wereld/zim-weermag-glo-in-beheer-staatsgreep-steeds-ontken/

Ondertussen word daar berig dat president Jacob Zuma telefonies met Mugabe gepraat het en dat hy ook afvaardigings na Zimbabwe en die naburige Angola gestuur het. Zuma het sy hoop uitgespreek dat die verwikkelinge nie sal lei tot “ongrondwetlike veranderinge in die regering nie”.