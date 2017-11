Staal jouself met Kvernelandstaal uit die Jupidex-stal

Daar kom nou nie meer Vikings uit Noorweë om die wêreld te verower nie, maar gelukkig kan jy steeds jou boerdery bewapen met die beste Kverneland-staal uit dié Noorderland. Ole Gabriel Kverneland, wat die landbou-onderneming in 1879 gestig het, het die landboumasjineriewêreld met ’n hele paar skeppende oplossings ryker gelaat.

Die oplossings is gebore uit die noodsaak om werktuie te bou wat suksesvol in die yskoue, klipperige Noorweegse grond kan werk. Hy was die eerste om ’n tand aan ’n bladveer te monteer wat kan wegspring en terugkeer om voort te gaan met die werk en hy het ’n proses gevind om staal so te verhard dat dit feitlik onbreekbaar sterk is, maar steeds soepel bly.

Die bladveer is nou al deur baie ander maatskappye nageaap, maar die Kverneland-verhardingsproses bly uniek. Piet Vorster, bemarkingsbestuurder, Jupidex, het op ’n boeredag by Schweizer-Reneke verduidelik dat een van die redes waarom die induksieverhardingsproses uniek bly, te danke is aan Noorweë se goedkoop hidrokrag.

Elke stukkie staal wat verhard word, moet vir 24 uur deur die hoogoondproses gaan. Die verhardingsfabriek se kragverbruik is omtrent gelykstaande aan die van ’n stad soos groot soos Kaapstad!

Piet het die boere daarop gewys dat enigeen ’n werktuig mooi kan verf, maar die geheim lê onder die verf. Dit is ’n paar van hierdie geheime en nog ’n hele klomp ander skeppende oplossings wat Jupidex aan boere bied, wat by die boeredag aandag getrek het.

Jupidex se produkte is landwyd beskikbaar deur ’n netwerk van koöperasies en private handelaars. Besoek gerus www.jupidex.co.za vir meer inligting.