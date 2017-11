Span vir die toekoms: Bonnox maak die pad na groei oop

Ons het op die oomblik 500 ooie met 300 lammers, maar ons wil uitbrei na ’n duisend ooie,” sê Phamy van Vuuren, voorloper van die vrouespan skaapboere op die plaas, Onrust, naby Christiana. Phamy, haar skoondogter, Monique van Vuuren, en dogter, Jacqueline Botes, het groot planne om die skaapkomponent van die boerdery tot ’n sterk, lewenskragtige onderneming uit te bou, en Bonnox-heinings bied die rugsteun vir die planne.

Phamy sê hulle is deeglik bewus daarvan dat geen uitbreiding moontlik is sonder behoorlike kampe en hanteringsgeriewe nie en hulle drie mans moes net bontstaan om te help krippe bou, waterpype aanlê en natuurlik draad span. Gelukkig is dit maklik en vinnig om met Bonnox te werk, sê Phamy. Dit moes Bonnox wees, verduidelik sy, en nie net omdat dit maklik en vinnig span nie.

“Dit lyk altyd netjies en ons weet uit ondervinding dat dit sterk is en lank sal hou. Ons het al boerbokke in Bonnox-kampe aangehou en die Bonnox het die bokke binne en hulle vyande buite gehou. Sy wys ’n foto van ’n lam wat doodgemaak moes word nadat ’n jakkals hom in ’n gewone kamp aangeval het. Sy is vol vertroue dat die lammers nou ’n beter kans op oorlewing sal hê te danke aan die Bonnox-heinings.

“Die jakkalse kan nie in nie en die lammers kan nie uitkruip nie.”

Veiligheid is een bekommernis. Om ’n duisend ooie en hulle lammers in ’n intensiewe boerdery te bestuur, is ’n ander uitdaging. Weer eens voorsien Bonnox die antwoord. Die skape kan almal in groepe gehou word en weidingsbeurte op die groen gras onder die spilpunt geniet. Die weiding onder die spilpunt is in kampe verdeel met verwyderbare hekkies vir die spilpuntwiele.

Daar is ook groter rivierkampe vir weiding, maar Jacqueline sê hulle moet oppas dat die ooie nie te veel groen gras eet en te vet word nie. As hulle dragtig is en te veel gevreet het, gaan lê hulle sommer pote-in-die-lug en sukkel dan om weer op te staan. Dit is een van die redes waarom hulle die skape van kamp tot kamp wil skuif. Die dames hanteer self die skape, hulle doseer, ent, merk, sny kloutjies en doen enige ander behandeling wat nodig mag wees. Hulle het net twee werkers wat help met vang en sorteer en daarom moet hulle hanteringsgeriewe dit so maklik as moontlik maak.

“Ons gebruik selfs Bonnox vir ons hekke om seker te maak die skape gaan en bly waar hulle hoort,” sê Phamy. Die kampe is almal stewig toegespan, maar een van die ander voordele van Bonnox is dat jy dit ook kan gebruik om tydelike kampe of hanteringskrale te maak as jy skape in groter kampe wil hanteer. ’n Rol Bonnox en ’n paar droppers kan jou werk sommer baie makliker maak!

“So van rolle Bonnox gepraat, ”sê Phamy, “laas het ek tien rolle gekoop en een gratis bygekry. Volgende week ry ek weer na die fabriek net suid van Pretoria om nog 20 rolle te koop en ek glo ek gaan daar uitry met 22 rolle!”

Dit is makliker as wat jy dink om jou diere te hanteer en jou plaas te Bonnox. Skakel Bonnox regstreeks en pasop vir namaaksels wat nie van dieselfde gehalte as Bonnox is nie. Bonnox het ’n volledige reeks heinings vir verskillende diere en doelwitte en jy kan ook kies tussen volversinkte en ligversinkte draad.

