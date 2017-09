Sny nou nóg skoner en vinniger met CLAAS DISCO 2750, 3150 en 3550 MAX CUT

‘n Skoon snit, hoë werkverrigting en betroubaarheid in alle toestande is die ontwerpmikpunt waaraan CLAAS skitterend voldoen met sy nuwe MAX CUT-snystaaf. Die nuwe snystaaf se bed of onderbou is met ’n 3 000-ton pers van een stuk trekvaste staal gevorm. Die bed en boonste bedekking word saam gemasjineer om maksimum presisie te verseker.

Die boonste deksel en bed is aanmekaar gebout met spesiale kartelskroewe wat soos klinknaels werk, en al die boutkoppe is versink om metaaluitputting of skeeftrekking as gevolg van sweisspanning te voorkom.

Die MAX CUT-snyerstaaf se golfeffek maak dit moontlik dat die snyskywe nou ver vorentoe geplaas kan word om groter oorvleueling te bewerkstellig en om die lemme meer snytyd te gee. Dit maak dit ook moontlik om die snyer in minder digte gewasse teen ’n laer kragaftakkerspoed te gebruik. In sulke omstandighede kan die MAX CUT sonder om die snygehalte te benadeel teen ’n kragaftakkerspoed van 460 opm gebruik word, wat tot 20% brandstof bespaar teenoor die normale 540 opm.

Die MAX CUT is ook toegerus met groot skywe en Hardox-bedekte bladvere waaraan die snelpaslemme gemonteer is. Dit verseker lae slytasie en hoë funksionele betroubaarheid. Verharde skrapers onder aan die skywe hou die snyerstaaf onder die skywe skoon om oormatige wrywing en die opbou van grond onder die skywe te verhoed.

Alle MAX CUT-snyers is ook met ekstra wye glysleë toegerus om grondverdigting en skade aan plante te verminder. Die sleë is van 6-mm Hardox-staal gemaak. Hoër sleë is ook beskikbaar vir snywerk op klipperige lande of wanneer die boer gewasse hoër wil afsny.

Elke snyskyf aan ’n MAX CUT-snyer het ’n veiligheidskakelmodule wat op ’n vasgestelde plek kan afbreek om moontlike skade aan die aandryfstelsel te verhoed wanneer die snyer ’n groot klip of iets soos ’n ysterpaal teëkom.

Die MAX Cut se aandryfkrag word deur V-bande oorgedra om ultra-gladde werking en die uitskakeling van vragpieke te verseker. Die eerste skyf word regstreeks aangedryf. Dit skakel die nodigheid van ’n ratkas met ’n binneskoen wat verstoppings kan veroorsaak uit.

Nog ’n eienskap wat snywerk met alle CLAAS DISCO-snyers makliker maak, is dat dit nie nodig is om die trekker se driepunthyser te gebruik om die snyer op die wenakker op te lig nie – die Disco het ’n eksterne enkelhefboombeheerstelsel wat hom vir die draaislag oplig.

Vir meer inligting oor Claas se voortreflike snyers wat jou help om die vinnigste en doeltreffendste te werk, praat met Michael Howell of Etienne van Wyk by 043-703-3100 of stuur ’n e-pos na Michael.howell@kagri.co.za of etienne.vanwyk@kagri.co.za. Besoek ook www.claas.co.za.