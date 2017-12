Sloppy Joe’s

Jy benodig:

– 500g Maalvleis

– 1 koppie Tamatiesous

– ½ koppie Worcestersous

– ½ koppie Bruin Asyn

– 1 Ui, fyn gekap

– Vleis speserye na smaak

– 2 Eetlepels Suiker

– Vars Broodrolletjies

Nou maak jy so:

– Braai die uie tot bruin

– Voeg maalvleis by en braai tot goed gaar.

– Voeg nou al die ander bestanddele by (behalwe die brood)

– Roer goed deur en laat op lae hitte prut vir 30min.

– Verwyder van stoof en plaas lepels vol op gesnyde en gesmeerde broodrolletjies!

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.