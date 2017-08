Sien is glo by Val Boeredag

Daar is min landbougeleenthede wat by Val se boeredag kan kers vashou. Hierdie is uit-en-uit ’n demonstrasiefees vir boere wat wil sien hoe doeltreffend die trekkers en werktuie regtig werk.

Die tegnologie het klein- en grootboere beïndruk. AFGRI sê: Dit gaan ook vir ons om te netwerk met ons kliënte en ondersteuning te bied aan landbougemeenskappe om volhoubaarheid in landbou te verseker en boerdery meer doeltreffend te maak. Vanjaar was daar ongeveer 2 800 boere en 143 uitstallers.

AFGRI

AFGRI Equipment is sedert die begin van Val Boeredag as hoofborg by die geleentheid betrokke. As John Deere-verspreider bring AFGRI elke jaar ’n indrukwekkende reeks John Deeretrekkers en -toerusting om aan boere te wys, asook ’n keur uit die ander toerusting wat deur AFGRI versprei en tegnies ondersteun word, soos LEMKEN, Falcon, Rovic Leers, Equalizer en JCB.

Chris Venter, hoofuitvoerende beampte van AFGRI Holdings sê: “Val is in die middel van ons bedieningsgebied en ons gebruik graag die geleentheid om die toerusting aan boere bekend te stel en om ook met ons boere te gesels. Elke jaar word die dag net groter en groter en dit is indrukwekkend om al die toerusting bymekaar en in aksie te sien.” Xander Pieterse (regs) van ProAgri het met Chris gesels.

LEMKEN

Die Heliodor 9 het boere gewys hoe vinnig hy kan werk. Dié LEMKEN-werktuig is gebou vir vlak stoppelbewerkings en om ’n gelyke saadbed te maak.

John Deere

John Deere kon weer aandag op hulle skitterwerktuie vestig met hulle vlootdemonstrasie.

Valtra

Valtrac se Valtra T4 en CropTech se Jumil Exacta-planter is ’n wenkombinasie.

Case

Case se Quadtrac lewer 447 kW om bykans enige werktuig of werktuigkombinasie te sleep.

Kubota

Kubota se M9540 draai op ’n tiekie.

Stara

Die Stara Imperador 3.0 spuitstrooierkombinasie se balk sit in die middel van die werktuig, wat die mees stabiele punt is. Stara word deur Kempston Agri versprei.

Havco

Havco in Standerton vervaardig al 35 jaar lank landboutoerusting van die hoogste gehalte. “Ons gewildste produkte word in die voerkraalbedryf aangewend. Dit sluit ruvoerverwerkingsmasjiene wat gras sny, misstrooiers en hanteringsgeriewe soos nek- en lyfklampe in,” sê Dolf Volschenk. “Ons het ook ’n unieke hidrouliese verwerkingseenheid waarvoor die voerkrale baie lief is. Aan die akkerboukant bou ons graansiwwe, oorlaaiwaens en heelwat ander werktuie soos fynsaadplanters. Havco doen ook doelgeskikte werk en as ’n boer met ’n plan na ons toe kom, kan ons dit vervaardig,” sê hy.

Havco is ook die agent vir Gallaghar, CropTech en Diamond Implements. Dolf Volschenk staan hier by die grootste graansif in Havco se reeks, wat 120 ton per uur kan hanteer.

Myburgh Toerusting

Jannie Myburgh kon met vier keer se heen-en-weer ’n kontoer met sy Hamba Straight-kontoermaker skraap.

Jupidex

Wanneer Jupidex se Kverneland CLC II sy vlerke oopen toevou kan ’n mens nie help om met bewondering daarna te kyk nie.

Fendt

Fendt is splinternuut in Suid-Afrika en drie van hulle trekkers het hulle staal by Val Boeredag bewys.

BASF

“Verlede jaar het BASF ’n onkruiddoder met die naam Intelex bekendgestel en baie goeie resultate behaal,” sê Ignus van Rooyen wat saam met Gert van Tonder hulle stalletjie beman het.

“Intelexis ’n vooropkomsproduk wat uit splinternuwe chemie geformuleer is en wat weerstandbiedende onkruide kortvat.”

BASF het ook nuwe insek-, swam- en onkruiddoders ontwikkel, wat binnekort hulle opwagting gaan maak.

CLAAS

CLAAS se Lexion 760 met ’n Geringhoff –plukkerkop het die boere duidelik gewys hoe die beste stropertegnologie werk.