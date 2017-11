Sien en wen met ECM se hittebeeldsensors

Jy weet die jakkals lê daar met sy gulsige oë en wag vir die regte oomblik om ’n lam te gryp, maar hy is ’n ou kalant – hy skuil agter die kamp se hek sodat jy hom net nie kan sien nie. Gelukkig, met jou nuwe ATN OTS-HD Thermal Digital Monocular hoef jy maar net in sy rigting te kyk. Sy beeld spring uit in ’n kaleidoskoop van kleure en jy kan presies sien waarmee hy besig is.

ECM is die invoerder van ATN se nagsigtoerusting en hittebeeldkykers en hulle versprei die beste gehalte toerusting wat aan die publiek verkoop mag word deur wapenwinkels en landbouhandelstakke. Ross Forsyth van ECM verduidelik dat elke voorwerp ’n hittebeeld uitstraal. Selfs ’n klip wat deur die son warm gebak is straal hitte uit. Met ’n hittebeeldsensor bou jy ’n hele prentjie van verskillende frekwensies op. Hittebeelde is digitale voorstellings, met ander woorde jy kyk nie regstreeks na die voorwerp nie, maar sien ’n voorstelling op ’n skerm in die oogstuk.

’n Rewolusionêre ontwikkeling is dat jy nou ook deur middel van WiFi-kommunikasie dieselfde beeld op jou selfoon of rekenaar kan sien. So, jy kan Boetman stuur om solank te gaan kyk waar die jakkals is terwyl jy rustig in die kombuis sit en kyk. Jy kan ook foto’s neem of video’s opneem. Ross sê as jy wil seker maak dat die hittebeeldsensor wat jy koop nie net ’n vae beeld gee nie, moet jy na sekere eienskappe oplet.

Die eerste is die aantal pieksels. Die ATN OTS-HD 384 2-8x Thermal Digital Monocular se sensor bied ’n prentjie van 384 X 288 pieksels en die ATN OTS-HD 640 2.5-25x Thermal Digital Monocular se prentjie is 640 X 480 pieksels groot. Hoe meer pieksels daar is, hoe meer inligting gee die prentjie. Die lensgrootte het ook ’n invloed op die resolusie van die beeld en die vergroting wat moontlik is. Hoe laer die resolusie, hoe minder sal jy kan inzoem of vergroot. Dit is ’n elektroniese zoem; nie opties nie.

Jy kan ook kies of jy die beeld in kleure wil sien of swart en wit. Die ander voordeel van die toestel is die spoed waarteen die inligting gestuur word om die beeld op te dateer. In ’n goeie toestel kan dit tot soveel as 60 Hertz wees, met ander woorde die beeld wat jy sien, word 60 keer per sekonde verfris. Vir die menslike oog lyk dit na een aanhoudende beeld – nie soos met die eerste televisieskerms met hulle irriterende geflikker nie.

Ross sê die ander syfer waarna boere moet oplet, is gewoonlik die een wat groot op die verpakking geadverteer word, naamlik hoe ver jy ’n mens kan sien met die lens. As daar staan: Human heat detection: 600 m, dan moet jy miskien maar bietjie verder soek. Dit beteken jy kan teen een piekselgrootte sien daar is ’n hittebron soos ’n mens 600 meter ver.

As daar staan: Human recognition: 170 m, dan gaan jy eers op 170 m kan seker wees dit is wel ’n mens en as daar staan Human identification: 70 m, dan gaan die ou al baie naby wees voor jy seker is dit is vriend of vyand. Met die ATN OTS-reeks se sensors kan jy op 2,5 km sien daar is ’n hittebron soos ’n mens, op 1,1 km gaan jy seker wees dit is nie ’n leeu nie en op 800 m gaan jy weet of jy die ketel of die alarm moet aanskakel!

Die toerusting is so sensitief, jy sal selfs ’n handafdruk vir ‘n lang ruk teen ’n muur kan sien as iemand net daaraan geraak het! ’n Slim boer sal ook gou agterkom dat jy die hittesensor kan gebruik om te kyk of daar in jou werktuie ’n laer is wat warmer as die ander is, of elektriese bedrading wat op pad is om moles te maak. Dit gaan dus oor meer as een manier van beveiliging.

Om meer inligting te bekom oor die beste toerusting vir die beskerming van jou en jou mense se lewe en eiendom, besoek www.ecmtech.co.za, of klop aan by jou naaste wapen- of landboutoerustinghandelaar.