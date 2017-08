Shell se nuwe Dynaflex lewer skoner en kragtiger enjins

Dit bly nou maar eens ’n wonder hoe chemici dit regkry om met mikroskopiese partikels te speel en te werskaf om nuttige chemiese verbindings te bou wat ons lewens noemenswaardig verbeter. Shell is al vir meer as 100 jaar daarmee besig en kom deurlopend met voortreflike nuutskeppings vorendag. Hulle slimkoppe het dit onlangs weer reggekry om die grense te verskuif met die skepping van die Dynaflex-molekule in die nuwe Shell Diesel Extra (SDX).

Shell het geen bekendstelling nodig nie. Dit is die grootste handelsmerknetwerk wêreldwyd en die gewildste een in die petroleumsektor. Dié maatskappy doen regstreeks sake met verbruikers en onregstreeks deur derdepartye deur middel van lisensieooreenkomste en gesamentlike ondernemings. In meer as 80 lande is daar ongeveer 43 000 afsetpunte wat die Shell-handelsmerk dra en waarin sowat 500 000 mense werk. Shell verkoop jaarliks sowat 158-miljard liter brandstof en meer as 10-miljoen kliëntetransaksies vind daagliks plaas. Shell is ook sterk betrokke by die landbousektor en dit is een van die bedrywe wat hulle raadpleeg wanneer nuwe produkte soos die Dynaflexskoonmaakbymiddel ontwikkel word.

“Die bedryfsektor word soms vergeet, maar ons het by boere, myne, konstruksiemaatskappye en vervoerkontrakteurs gaan uitvind wat hulle behoeftes is en dit is presies wat ons geteiken het,” sê Ashley Abrahams, nasionale verkoopsbestuurder vir onregstreekse sake en bemarkingsbestuurder vir bedryfsbrandstof.

Die rewolusionêre Dynaflex-chemie bevat ’n splinternuwe skoonmaakformule wat ’n hele rits voordele vir ’n boer, sy enjin en sy boerdery inhou. Shell belowe dat ’n boer reeds na die eerste tenk brandstof ’n verskil sal opmerk te danke aan Dynaflex se twee nuttige molekules – een hou die enjin skoon en die ander lewer beter brandstofverbruik en kraglewering wanneer die enjin harder moet werk. Moderne brandstofformulasies moet byhou met die ewolusie van nuwe dieselenjins, want moderne enjins se werking is betekenisvol anders as in vorige enjingenerasies. Die hoër druk en hoër temperature in moderne enjins het ander chemie nodig om steeds skoon en doeltreffend te loop.

“Die vorige generasie skoonmaakbymiddels is nie meer so doeltreffend om die neerslae wat op brandstofinspuiters vorm te verwyder nie,” sê dr Andreas Schaefer, een van Shell se chemici uit Duitsland wat onlangs in Suid-Afrika was met die bekendstelling van Dynaflex by die Kyalami-renbaan.

“Ons het ’n sterker binding ontwikkel tussen die skoonmaakbymiddels en die neerslae. Dit word dan saam na die ontbrandingskamer gevoer waar dit saam met die brandstof kan ontbrand om by die uitlaatstelsel uitgestuur te word.”

Maar Shell het die boer wat steeds nut uit sy ouer enjins wil put glad nie vergeet nie. Shell het seker gemaak dat die nuwe SDX ook sy voortreflike werking in ouer enjins kan doen. SDX bevat inderwaarheid twee nuwe skoonmaakmolekules, een vir die ouer enjins en een vir nuwe enjins. SDX gaan ook steeds met ’n swawelinhoud van 50 dpm beskikbaar wees.

Dynaflex se dubbele skoonmaaktegnologie help om aanpaksels en neerslae op inspuiters skoon te maak en verdere aanpaksels te verhoed. Dit erseker verbeterde brandstofverbruik en verhoog die wring- en trekkrag wanneer dit benodig word. Dit verminder ook onvolledige ontbranding wat veroorsaak dat halfverbrande brandstof as swart rook uitgelaat word. Boonop verminder dit die koolstof wat uitgelaat word.

Om die risiko van brandstofafbreking en die neerslag van slyk te verminder, verbeter Dynaflex die oksidasiestabiliteit tydens ontbranding en hou die brandstof meer stabiel waar daar bio-bestanddele teenwoordig is.

Alhoewel diesel nie natuurlik roes veroorsaak nie, kan dit gebeur wanneer water en suurstof teenwoordig is. Dynaflex het ’n ingeboude roesstremmer wat ’n beskermende laag vorm om te verhoed dat belangrike brandstofstelselonderdele en bergingstenks roes. Dit verminder onderhoud en verlaag die risiko van enjinskade.

Skuim in diesel neem plek op in ’n brandstoftenk en vermors tyd wanneer brandstof hervul word. ’n Teenskuimmiddel is ook bygevoeg om te verhoed dat skuim vorm wanneer die dieseltenk hervul word. Dit verminder die hervultyd en die risiko van vermorsing.

’n Verskeidenheid toetse wat Shell gedoen het, het bewys dat ’n voertuig wat SDX gebruik ligter is op brandstof, afhangende van die voertuig en die tipe aanwending. Hierdie tegnologie is beskikbaar in die hele Shell-brandstofreeks.

“Ons konsentreer daarop om ons diesel van die huidige neigings te onderskei deur dit in ’n ander rigting te ontwikkel. Ons wil beter waarde vir ons kliënte bied deur die paar sente per kilometer of werksure wat hulle kan bespaar,” sê Ashley.

“Ons bied ’n drie persent verbetering in brandstofverbruik, maar sommige van ons kliënte het al tot soveel as agt persent verbetering gesien. Ons het Dynaflex ontwerp vir hoër doeltreffendheid en ons kliënte sal dus groot voordele uit hierdie nuwe brandstofformule put. Hulle sal beter presteer deurdat hulle bedryfskoste sal daal en boonop maksimum opbrengs op hulle werktuig- en voertuigbeleggings kry. ’n Boer sal minder geld spandeer aan die onderhoud van die peperduur toerusting wat hy aankoop.”

Jy kan goedkoop diesel by sekere smouse koop, maar Dynaflex het baie ure en geld se navorsing geverg om ’n veilige en gehalte produk te lewer. Dr Andreas stel voor dat boere nie tuisgemaakte biodiesel in hierdie diesel meng nie, alhoewel Shell se diesel met reggeformuleerde gehalte biodiesel aanpasbaar is.

Die Dynaflex-tegnologie wat in Suid- Afrika versprei word is presies dieselfde tegnologie as wat in Europa en in ander lande beskikbaar is. Die swaelinhoud in Suid-Afrikaanse diesel sal steeds 50 dpm bly omdat die mark in SA dit vereis. Sodra die skonerbrandstofwet gepromulgeer word, sal Shell ook diesel beskikbaar stel met ’n swaelinhoud van 10 dpm vir die Euro 6 tipe enjins.

Besoek www.shell.co.za vir meer inligting.