Sewe verdagtes deur boere in die Vrystaat aangekeer

Sewe verdagtes sal hierdie week in die hof verskyn na hulle die naweek tydens twee voorvalle op die Vrystaatse platteland deur boere en die Polisie aangekeer is. Verdagtes word steeds gesoek na ’n derde voorval.

Volgens die VKB/VL Veiligheidslessenaar se inligting het boere van Theunissen en Brandfort die Polisie Vrydag, 2 Desember 2016, gehelp om vier verdagtes aan te keer na hulle ’n onderneming in Brandfort se informele nedersetting van kontant geroof het. Die verdagtes het in die rigting van Theunissen gevlug, en het op ’n plaaspad afgedraai. Plaaswerkers op die spesifieke plaas het die eienaar in kennis gestel van die verdagte voertuig, en die plaaswagstelsel is geaktiveer.

Drie verdagtes wat in die voertuig was het te voet gevlug, en die bestuurder is aangekeer. Sakke kontant is in die voertuig gevind. Die ander drie verdagtes is aangekeer na ’n soektog van sowat drie ure deur boere en die Polisie.

Tydens die tweede voorval is drie verdagtes in hegtenis geneem na veediewe vir die derde keer die jaar op Manus Muller, ’n boer van Lindley, toegeslaan het. Manus het ongeveer twee-uur Saterdagoggend, 3 Desember 2016, ’n oproep van ’n Polisiebeampte ontvang met ’n wenk dat vee glo op sy plaas gesteel sou word. Veediewe het reeds die jaar tydens twee voorvalle 22 en 45 skape onderskeidelik by hom gesteel.

Manus het na sy skaapkampe gery, waar hy ’n verdagte voertuig gevind het. Hy het die bestuurder gevra om op die grond te lê na hy 16 geslagde skape in die voertuig gevind het. Terwyl hy die plaaswag ontbied het, het die verdagte Manus met ‘n groot klip op sy bors begin slaan. Manus het skote op die verdagte gevuur, waarna die verdagte gewond die veld in gevlug het.

Sowat 15 boere het op die toneel opgedaag, en dié verdagte sowel as die ander twee verdagtes aangekeer na ’n soektog op die plaas van stapel gestuur is.

Tydens die derde voorval is Meisie Pascalane, ’n huishulp op die plaas Paardekraal, Saterdagmiddag, 3 Desember 2016, met wapens deur drie verdagtes aangehou om toegang tot die plaashuis te kry. Sy was besig om te stryk in ’n buitegebou op die plaas toe die voorval plaasgevind het. Die eienaar van die plaas, dr Ramon Oosthuizen, en sy gesin was nie tuis nie.

Die verdagtes het Meisie met haar lewe gedreig sou sy nie die huis se sleutel vir hulle gee nie. Sy het aan hulle verduidelik waar om die sleutel te vind, waarna sy vasgebind is en ’n kledingstuk oor haar kop getrek is. Die verdagtes het met verskeie huislike items asook kontant op die vlug geslaan. Na Meisie haarself kon loswikkel, het sy hulp ontbied.

Tommie Esterhuyse, voorsitter van Vrystaat Landbou (VL) se Wet en Orde Komitee, maan boere weer dat die tipe voorvalle oor die feestyd gaan toeneem en dat hulle, hulle families en werkers uiters paraat moet wees. Verdagte persone en/of voertuie moet by plaaswagstelsels en by die Polisie aangemeld word.

“Pas ook behoorlike toegangsbeheer op jou plaas toe, en moedig jou werkers aan om ook paraat te wees en verdagte omstandighede aan te meld. Kyk ook na die veiligheid van jou werkers, aangesien hulle ook deur aanvallers geteiken word.”

Bron: VKB/VL veiligheidslessenaar