Scania verskaf gehalte en diens aan boere

“Diens! Diens! Diens! Ons weet dit is wat boere wil hê. Dit is naas gehalte, die bepalende faktor wanneer ’n boer ’n produk moet aankoop,” sê Paul Uys van Scania in Bloemfontein. Vanuit dié tak word die hele sentrale streek van Suid-Afrika bedien, van Upington tot by die Oos-Kaap se see.

Paul sê landbou is nie tradisioneel Scania se grootste kliënt nie, maar boere besef al hoe meer dat hulle by Scania die spesiale gehalte en diens kry wat hulle nodig het wanneer hulle produkte oor langer afstande moet vervoer of wanneer hulle groot vragte kosbare ware wil verskuif. Hy sê dit is uiters belangrik vir ’n bees- of wildsboer om te weet dat sy diere op die pad met net soveel sorg hanteer word as op die plaas en dat hulle veilig en sonder beserings, so spoedig moontlik, by hulle bestemming uitkom.

Vir ’n aartappel- of groenteboer is dit net so belangrik. Goeie pryse op die mark hang af van die gehalte van die produk en tydige aflewering. 36 ton gekneusde, songebakte aartappels wat vyf uur laat by die mark of die winkelgroep se depot aankom, beteken derduisende rand se skade – so ’n vrag is tot R700 000 werd! Die vragmotor wat hierdie vrag vervoer, moet betroubaar wees, sag ry en die nodige operateursgemak bied sodat die bestuurder op en wakker bly ondanks lang ure op die pad. Scania voldoen uitmuntend aan al hierdie vereistes.

Rudi de Abreu is verantwoordelik vir die verkoop van tweedehandse trokke by Scania Bloemfontein. Hy sê boere is nie meer bereid om deur vervoermaatskappye aan die neus rondgelei te word nie en met plase wat al hoe groter word, raak dit al hoe meer noodsaaklik vir boere om self die vervoer van hulle produkte te bestuur.

’n Goeie trok is net so belangrik soos ’n goeie trekker en vir boere wat skrik vir ’n nuwe vragmotor se prys, het Rudi goeie nuus:

“Ons waarborg ook ons tweedehandse trokke, want dit is gewoonlik trokke wat by ons op ’n diensplan was wat onsself weer ingekoop het.”

Rupert Klynsmidt is die dienskontrakman by Scania Bloemfontein en hy sê daar is ’n paar opsies beskikbaar, van ’n gewone dienskontrak tot ’n volledige herstel- en onderhoudskontrak wat vir die boer ’n vaste maandelikse koste beteken waarvoor hy kan begroot. Dit bied die gemoedsrus dat hy enige tyd op Scania se knoppie kan druk om seker te maak die wiele bly rol.

’n Scania-boer het boonop die gemoedsrus dat sy vragmotor se volledige rekords orals in die Scanianetwerk beskikbaar is en dat hy dieselfde blitsige diens gaan ondervind van Swakopmund tot Stutterheim!

Scania se werkswinkelbestuurders by die hooftakke het almal by Scania se tegnici opleiding ontvang en tussen die drie van hulle spog hulle met ongeveer 40 jaar ondervinding van die vragmotors.

’n Wye reeks onderdele is in al die werkswinkels beskikbaar en kan met ’n oornagkoerierdiens na enige bedieningspunt in Suidelike Afrika gestuur word. As dit regtig ’n skaars onderdeel is, kan dit ook blitsig van die hoofonderdelemagasyn in België ingevlieg word.

Scania se eenstopdiens sluit ook gunstige finansieringspakkette in wat deur die maatskappy self onderskryf word. Die maatskappy het ook ’n mededingende versekeringsbeen en alles kan aangepas word volgens die kliënt se behoefte en vermoë.

Paul sê: “Ons verkoopspan hier in Bloemfontein spog ook met ’n stewige 80 jaar se ondervinding tussen hulle en hulle verstaan boere se behoeftes. Dit gaan oor veel meer as verkope; dit gaan oor ’n verhouding wat vir die hele leeftyd van ’n trok voortduur.”

Skakel Scania by 011-661-9600 of besoek www.scania.co.za om uit te vind waar jou naaste handelaar is. In die Vrystaat kan boere met Wynand van den Berg by 051-433- 1218 praat.