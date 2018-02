Scania gee om

“Dit voel of ons by die huis gekom het,” vertel Morné Botha, hoofbestuurder van Scania in die Vrystaat. Hy en sy gesin het teen die einde van verlede jaar van Johannesburg af Bloemfontein toe getrek waar hy die leisels oorgeneem het as hoofbestuurder van Sentraal en die Vrystaat.

“Ons kliëntebases hier is heeltemal anders, ons praat die meeste van die tyd met boere, ons tipe mense,” sê Morné. Boere en landbouvervoerondernemings kan maar weet, by Scania word daar ‛n plan vir hulle gemaak.

Die regte trok vir die regte taak

Morné sê die 13-liter G-reeks is die gewildste onder boere vir langafstand vervoer. Dit is ’n wye reeks van 250 tot 620 perdekrag (186 – 462 kW) en bied vele kombinasiekeuses aan met betrekking tot onderstelle, enjins en kajuite. Scania het ook ’n goeie verhouding met bakbouers en kan boere help om die beste sleepwa vir spesifieke vragte te kies. Die wa kan ook ingesluit word in die finansieringspakket. Een van Scania se belangrikste sakebeginsels is dat sy kliënte maksimum werkstyd moet geniet. Saam met die vertroude tegnologie loop ook betroubare dienslewering.

Dienslewering vir Afrika

In Suidelike Afrika lê plekke wyd uitmekaar, paaie is nie altyd op standaard nie en as produkte van die plaashek af vervoer moet word, moet jy seker maak jou voertuig is geskik en word gereeld nagesien. Morné sê die terugvoering wat hy van boere af kry is dat hulle ’n baie hoë premie op naverkopediens plaas en dat hulle groot waardering het vir Scania se uitgebreide diensnetwerk, wat die hele subkontinent bedien. Hy sê: “Ons aanvaar die verantwoordelikheid om seker te maak dat die vervoergedeelte van ’n boerderyonderneming so glad as moontlik verloop sodat die boer kan konsentreer op sy boerdery. ’n Boer, en ook boere wat vervoerkontrakteurs is, moet nooit nodig hê om bekommerd te wees oor hulle lorries nie!”

Skeppende pakkette

Dienspakkette wat aanpas by die behoeftes van boere, is ’n belangrike deel van die diensketting. Dit pas in by die skeppende finansiering wat Scania se eie finansieringsafdeling verskaf. Morné sê met sy aankoms in die streek was dit gou vir hom duidelik dat die droogte van die vorige paar jaar steeds ’n groot uitwerking op die ekonomie het. “Mense is versigtig om geld uit te haal en groot beleggings te maak, maar Scania se finansieringsopsies help baie dat die wiele bly draai.” Boere weet presies watter tyd van die jaar hulle baie ry en hoe hulle kontantvloeibewegings lyk en hulle verkies die “vaste koste”-opsie sodat hulle elke maand vooruit kan beplan. Die vaste koste beteken ook nie ’n vasgestelde bedrag nie, verduidelik Morné. Dit word gekoppel aan die aantal kilometers wat gery word. In die stil seisoene, wanneer boere ook minder inkomste verdien, is die maandelikse betalings ook minder. Daarby voorsien Scania ook ’n gewaarborgde inruilwaarde op 36, 48, 60 of 72 maande na gelang van die afstand wat die trok afgelê het. Dit bly die boer se keuse wanneer hy gereed is om in te ruil en die inruilwaarde van ’n vragmotor wat gereeld nagesien is, is ook baie goed. Dit beteken natuurlik dat mense wat in die mark is vir tweedehandse trokke, ook goeie gewaarborgde gehalte ontvang.

Huurtrokke ook beskikbaar

Morné sê een van die navrae wat hulle gereeld in die streek ontvang gaan oor die moontlikheid om trokke in besige tye te huur. “Ons het ’n vloot van meer as 400 voertuie wat sentraal vanuit Johannesburg bestuur word en ’n boer kan met groot gerief sy vermoë om byvoorbeeld graan aan te ry silo’s toe verdubbeld of verdriedubbel deur vir ’n paar maande trokke by te huur. Al die gehuurde voertuie is op ’n onderhoudsplan, so dit sal ook nie die boer meer kos as dit nodig is vir versiening in die huurtyd nie.

Uitbreiding van Scania se voetspoor

Morné is baie trots daarop dat Scania sy voetspoor in die streek, wat van Upington in die Noord-Kaap tot Jeffreysbaai in die Oos-Kaap strek, deurlopend vergroot. In Port Elizabeth is daar ook nou pas ’n volwaardige Scania-handelaarskap gevestig. “Mense wil graag met ons sake doen, want ons gee om,” sê hy.

Skakel Christopher Magson van Scania Bloemfontein by 072-1225705 of Scania se hoofkantoor by 011-661-9600 om uit te vind waar jou naaste handelaar is. Besoek gerus ook www.scania.co.za vir meer inligting oor Scania se vervoeroplossings.