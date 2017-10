Scania: Die Vrystaat is in goeie hande

Scania het oor die afgelope paar jaar ’n onlosmaakbare deel van die landbougemeenskap geword. Die Scaniakantoor in die Vrystaat staan sentraal tot hierdie ontwikkeling. Die taak om die streek te bestuur is onlangs oorgedra na die hande van Morné Botha, ’n man wat al diep spore in verskillende afdelings van die maatskappy getrap het.

Morné sê hy het al lankal ’n oog op die streek gehad en dit was vir hom ’n groot geskenk om die aanstelling te ontvang. Hy sê: “Dit gaan vir my oor ’n leefstylkeuse. Ek was self as kind in Bloemfontein en ek dink dit is ’n goeie plek om kinders groot te maak.”

Sy pa was in die voertuigonderhoudbedryf en Morné sê spottenderwys dat hy in “onderdele” gebore en grootgemaak is. Sy eerste werk was as motorwerktuigkundige en daarna is hy na ’n onderdelemaatskappy as verkoopsman voor hy elf jaar gelede by Scania, ook in die onderdele-afdeling begin werk het.

Hy het gou opgang gemaak tot onderdelebestuurder van Scania, Rosslyn, waarna hy in die hoofkantoor in Johannesburg as die bestuurder, sakeondersteuner van die naverkopediensafdeling aangestel is. As daar een ding is wat Morné baie goed verstaan, dan is dit die waarde van goeie naverkopediens. Hy is dit honderd persent eens met Scania se filosofie dat ’n vervoeroplossing ’n lewenslange verbintenis moet wees.

Hy sê: “Die verkoopsafdeling verkoop net die eerste trok aan ’n kliënt; van daar af sorg die naverkopesorg vir die verdere verkope.”

Die volgende groot uitdaging in sy loopbaan was uitvoere. Hy is as Scania se uitvoerdiensbestuurder in lande soos Zimbabwe, Zambië, Malawi, Botswana, Namibië en Mosambiek aangestel, en moes toesien dat daar behoorlike diensondersteuning in hierdie lande is. Scania is besig om goed te groei in Afrika. Morné sê in Tanzanië is die naam vir ’n trok ’n Scania, maak nie saak van watter fabrikaat dit eintlik is nie!

Later was hy ook verantwoordelik vir uitvoerverkope. Hy vertel die grootste uitdaging was die verskillende lande se vereistes, wetgewing, valuta en bankreëls, “en elke dag verander die omstandighede”. In 2015 het hy Scania se Mosambiekbeen gevestig. Daarvoor het hy tien maande in Beira deurgebring. Om nou in Bloemfontein te bly, is soos om huis toe te kom, sê hy. Hy glo dat die ondervinding wat hy in die ekonomies uitdagende markte opgedoen het, hom goed gestaal het vir die uitdagings in die Vrystaat.

Hy sê die twee grootste bedrywe in Scania se Vrystaat-streek, wat eintlik oor die hele sentrale deel van die land strek, is mynbou en landbou, en albei die bedrywe is onder druk en onderhewig aan voortdurend veranderende omstandighede. Morné sê hy begin op ’n goeie grondslag in die streek met Scania wat 23% van die markaandeel vir langpadvervoer het.

Die groot voordeel van Scania is dat die maatskappy moeite doen om die sake-omgewing van sy kliënte te verstaan en om finansiering- en dienspakkette saam te stel sodat dit inpas by die kliënt se behoeftes en omstandighede.

Sekere tye van die jaar ry boere nie so baie nie en hulle dienspakkette sal byvoorbeeld daarvoor voorsiening maak dat hulle eerder ’n vaste bedrag per kilometer sal betaal as per maand, as die boer dit so verkies. Morné sê hulle verstaan baie goed dat ’n boer se besigheid nie vervoer is nie. Scania haal die hoofpyn uit die vervoer van goedere uit, sodat die boer op sy boerdery kan konsentreer.

Hy meen landbou se rol in die streek se ekonomie word dikwels onderskat. Meer as die helfte van die vragmotors wat in die streek verkoop word, is op een of ander manier by die landbousektor betrokke, soos die lewering van varsprodukte aan die markte, die vervoer van kunsmis van Durban af, die aanry van voer, die besorging van graan aan silo’s of meulens en die vervoer van diere na voerkrale en slagpale.

Boere wat die vervoerdeel van hulle ondernemings rondom Scania bou, kan verseker wees van goeie gehalte vragmotors met uitstekende brandstofverbruik en die beste naverkopeondersteuning moontlik.

“Hier by Scania LEEF ons Scania,” sê Morné. “As jy hom daar in die verte sien aankom, dan weet jy sommer, hier kom ’n Scania en jou hart klop warm!”

Boere wat met hulle harte én koppe wil kies, kan gerus met die Scania-kantoor in Bloemfontein praat. Skakel Wynand van den Berg by 051-433-1218 of Scania se hoofkantoor by 011-661-9600 om uit te vind waar is jou naaste handelaar. Besoek gerus ook www.scania.co.za.