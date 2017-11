Sakpas werktuie: Rumax staan al die pad by die boer

Die droogte maak boere se lewe moeilik en selfs in die gebiede waar dit reeds gereën het, is die effek daarvan nog nie verby nie. Gelukkig maak Rumax boere en hulle diere se swaarkry ligter met puik masjinerie teen sakpaspryse.

Een voorbeeld is die Rumax 7-voermenger wat spesiaal gemaak is om bees-, maar ook skaap- en wildboere ’n goedkoper opsie te bied om hulle diere te voer. Die Rumax 7 is goedkoper omdat hy, in plaas van ’n duur ratkas, met duursame kettings aangedryf word, en omdat Rumax die prys spesiaal laag hou so lank as wat hulle kan.

Die Rumax 7 is teen ’n prys van R165 000 nagenoeg R150 000 goedkoper as ’n vergelykbare ingevoerde menger. Die rede daarvoor is dat dit volgens die eienaar van Rumax, Jaco Pieters, in hierdie stadium nie oor geldmaak gaan nie, maar om die boer te help om aan die boer te bly.

“As ons bloei, dan bloei ons almal saam,” sê hy.

“Wanneer dit weer goed gaan, kan ons boere weer groter masjiene koop.”

Die onderhoud van die Rumax 7 is minimaal en hy is oorontwerp om lank te hou en foutloos te werk. Hy kan ook met ’n elektroniese skaal toegerus word, en met ’n hidrouliese inlaaibak wat ronde bale van tot 1,2 meter kan inlaai. Die Rumax 7 word deur die trekker se kragaftakker aangedryf, maar as jy hom staties wil gebruik, verskaf Rumax ’n elektriese “trekkertjie”. Rumax se skitterende naverkoopdiens sorg dat die boer immer aan die voer en aan die boer bly.

Vir meer inligting, ook oor Rumax se ander produkte soos konsentraatmengers en hamermeulens, skakel Jaco by 082-335-3970, stuur ’n e-pos aan jaco@rumax.co.za of besoek www.rumax.co.za.