Sagtevrugtebedryf ‘gesond’

Die bron van die ‘ergste uitbreking’ van listeriose in Suid-Afrika, is afkomstig van vleisverwerkingsaanlegte in Polokwane en Germiston. Dit is gister deur dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid, bevestig.

Hortgro, die organisasie wat die sagtevrugtebedryf verteenwoordig, meen dit is ’n verligting dat die bron gevind is. Die sagtevrugtebedryf het wéér klem daarop geplaas dat daar geen verband tussen vars sagtevrugte en die listeriose-uitbreking bestaan nie.

“Ons produkte is nog altyd geproduseer en verpak onder streng internasionaal-erkende voedselveiligheidsregulasies- en protokolle. ’n Onlangse opname onder ons lede en pakhuise wat produkte getoets het, het dit bevestig,” het Jacques du Preez, hoofbestuurder van handel en markte by Hortgro, gesê.

Volgens Du Preez neem die sagtevrugtebedryf voedselveiligheid as baie ernstig op. Sedert die listeriose uitbreking, het Hortgro pakhuise en produsente aangemoedig om ekstra voorsorgmaatreëls te tref en meer gereeld toetse op vars vrugte te doen. Sover is geen listeriose op sagtevrugte gevind nie.

“Volgens ons kennis is listeriose nog nooit op vars Suid-Afrikaanse steen- of kernvrugte gevind nie. Suid-Afrika het ’n uitmuntende reputasie as ’n betroubare bron van veilige en uitstekende gehalte vars vrugte.”

Bron: Hortgro