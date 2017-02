SA se nuwe padreëls dalk al 1 Mei in werking

Die Departement van Vervoer wil nou die padreëls en spoedgrense van Suid-Afrika nagaan en heel moontlik verander. In 2015 kon die publiek kommentaar lewer oor die verandering van padreëls en spoedgrense en dit is toe nooit amptelik in werking gestel nie.

Die plan is om die spoedgrense te verminder van 60 km per uur na 40 km per uur in stedelike gebiede, van 100 km per uur tot 80 km per uur in landelike gebiede en van 120 km per uur tot 100 km per uur op deurpaaie wat deur woongebiede loop.

Die minister van Vervoer se woordvoerder, Ishmael Mnisi, het aan BusinessTech bevestig dat Suid-Afrikaanse motoriste die eerste van hierdie veranderinge van 1 Mei 2017 af kan verwag.

Dit sal ook bestuurders van bakkies verhoed om kinders in die agterkant van die bakkie te vervoer en daar mag ook nie meer as vyf passasiers in die bak van die voertuig vervoer word nie.

Strenger spoedregulasies is geplaas op swaarvragvoertuie – die voertuig se spoed sal deur hulle gewig bepaal word. Hierdie voertuie moet ook ‘n plakker op hê waarop staan ‘100’ beperking.

Ishmael het ook bevestig dat die publiek weer in die komende maande kommentaar daaroor kan lewer met die idee dat die reëls amptelik in die volgende jaar in werking gestel gaan word.

Die nuwe regulasies sluit in:

As bestuurders hulle lisensie hernu sal hulle ‘n praktiese herevaluering moet ondergaan.

Die K53 toets gaan hersien en oorgedoen word.

Die spoedgrense gaan verminder word van 60 km per uur na 40 km per uur in stedelike gebiede, van 100 km per uur tot 80 km per uur in landelike gebiede en van 120 km per uur tot 100 km per uur op snelweë wat deur woongebiede loop.

Goederevoertuie bo 9 000 kg GVM gaan verban word van openbare paaie af gedurende besige tye van die dag.

Bron: BusinessTech