SA se aartappelverkope groei met 24%, maar pryse daal kwaai

Vanaf Januarie tot Julie vanjaar is 12,9 miljoen meer 10 kg-sakke aartappels verkoop op Suid-Afrika se varsproduktemarkte as dieselfde tydperk verlede jaar; dit is 24% meer.

Markpryse was 37% laer gedurende dieselfde tydperk.

Dit is in teenstelling met verlede jaar, vanaf Januarie tot die einde van Desember 2016, toe 17,3 miljoen 10 kg-sakke minder verkoop is op die nasionale varsproduktemarkte as in 2015. Die droogte en hoë temperature wat in die meeste van die produksiestreke voorgekom het, het ‘n negatiewe invloed op die oeste gehad. Dit het wel veroorsaak dat markpryse 65% hoër as in 2015 was.

Bron: FreshPlaza