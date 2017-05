SA Kaasfees oortref verwagtinge

Met die klem op kaas en dié suiwelproduk se smaaklike pasmaats, tesame met die feestelike Kaapse atmosfeer, was dit die wenresep wat gesorg het dat die SA Kaasfees vanjaar vir die 16de keer ʼn uitmuntende sukses was. So meen Johan Ehlers, hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo, organiseerders van dié fees. Sowat 30 000 mense het vanjaar toegang gehad tot 30 ton kaas van verskeie boetiek- en groter kommersiële kaasmakerye van regoor die land.

Feesgangers is in die teaters deur bekende persoonlikhede soos Nataniël, Amore Bekker, Carmen Niehaus en vele meer vermaak en tot selfs nóg groter kaasavonture aangespoor.

Een van die nuwe toevoegings vanjaar was die Agri-Expo Cheesery waar besoekers kon skouers skuur met van die beste kaasmakers in die land. Volgens Mags Baleta van Kleinrivier Kaas naby Stanford, was hierdie die perfekte geleentheid waar kaasmakers hulle kennis en voorkeure met verbruikers kon deel en ook die mark toets vir innoverende produkte.

Kaasmakers het vanjaar nie op hulle louere gerus nie en interessante kase soos koffie-, rooiwyn-, laventel-, en verskeie ander gegeurde kase is tydens die fees bekendgestel. Veral klein kaasmakers wat vanjaar vir die eerste maal aan die SA Kaasfees deelgeneem het is dit eens dat die blootstelling aan so ʼn groot groep verbruikers goud werd is.

Agri-Expo, feesorganiseerders van die SA Kaasfees, het kragte saamgespan met die Departement van Landbou: Wes-Kaap om kleiner boere en ondernemers met alternatiewe gewasse die geleentheid te bied om hulle unieke produkte aan die verbruiker ten toon te stel tydens dié fees. Hierdie produkte sluit in vye, granate, heuning, sampioene en ‘n skatkis verskeie ander nisprodukte wat ontdek is deur die feesgangers. Hierdie produkte is die perfekte pasmaats vir die grondslag van die fees, kaas.

Agri-Expo, organiseerders van die fees, bedank elke besoeker, uitstaller, vennoot, verskaffer en ieder wat bygedra het om die 16de SA Kaasfees ‘n reuse sukses te maak.

Beplan nou reeds jou 2018-besoek! Die 17de SA Kaasfees vind plaas van Vrydag 27 April tot Sondag 29 April. Hou www.cheesefestival.co.za dop vir verdere inligting en foto’s van die 2017 fees.

Bron: Agri-Expo