SA Kaasfees gaan kóók

Besoekers aan die 17de Suid-Afrikaanse Kaasfees sal nie net kaas kan proe én meesterkokke in aksie sien nie, maar ook sélf kaasmeesterstukke kan skep. ‘n Kaartjie na dié bekroonde fees oor die Vryheidsdag-langnaweek (Vrydag 27 tot Sondag 29 April 2018) beloof ‘n proe-ervaring van plaaslike en internasionale kase, nis- en gourmetprodukte, sowel as uitgesoekte wyne.

Interaktiewe kosteaters

Dinge gaan vanjaar kóók met gunsteling-glanssjefs in die drie kosteaters by die SA Kaasfees: Jenny Morris (The Giggling Gourmet), Kamini Pather (MasterChef SA-wenner), The Food Alchemist Pete Goffe-Wood (MasterChef- en Ultimate Braai Master-beoordelaar), Carmen Niehaus en Leon die Melkman sal gaste in die Agri-Expo Cooking Pot vermaak. Herman Lensing (Vrydag), Zola Nene (Saterdag) en Johnny Hamman (Sondag) staan aan die stuur van kosdemonstrasies in die Cape Made Kitchen, in vennootskap met die Institute of Culinary Arts (ICA) en die Wes-Kaapse Departement van Landbou. In die Standard Bank Tasting Room sal spesialisaanbieders kaasproeë aanbied met unieke pasmaats, waaronder Suid-Afrika se Top Tien Chenin Blanc-wyne, verskillende soorte tee en boetiekbier.

#YourWheyWithCheese-kookuitdaging

Wil jy ook jou slag wys? Amateursjefs word genooi om hulle waterwysresepte met President-kaas in te skryf vir die #YourWheyWithCheese-kookuitdaging in vennootskap met Heart FM. Jenny Morris en medebeoordelaars Kamini Pather en Sihle Ngobese sal die Top 30 kies, wat hulle resepte op Saterdag 17 Maart by Morris se ChefsPlayground Cooking School in Kaapstad voorsit. Die Top 15 sal deurdring na ‘n volgende rondte op Saterdag 7 April. Vier finaliste sal sake uitkook by die SA Kaasfees, twee op Vrydag 27 April, twee op Saterdag 28 April, met die finale kookuitdaging op Sondag 29 April. Besoek www.cheesefestival.co.za/competitions voor Saterdag 10 Maart om in te skryf. Pryse sluit ‘n vier-week kookkursus van Jenny Morris en ‘n twee-dag kaasmaakkursus van Leon die Melkman in.

Kaaskerf en musiek

Groot en klein kan ook fantastiese pryse (en natuurlik heerlike kaas!) wen in die Ladismith Kaaskerfkompetisie wat daagliks in Blossom se Gazebo plaasvind. En by die Stellenbosch Vineyards Musiek Gazebo kan feesgangers uitsien na die klanke van immergewilde kunstenaars Nic Stevens (Vrydag), Die Wildberries en Kurt Darren (Saterdag), asook ou gunstellinge soos Absolutely Fabulous, Sincere Swing, Under Cover en Bev Scott Brown en SHIM SHAM.

Fynproewerservaring

Kaasliefhebbers wat ‘n meer intieme fynproewerservaring verkies, kan ‘n eksklusiewe kaartjie (teen R850 per persoon) bekom wat BBP-parkering, vroeë toegang tot die feesgronde, ‘n eksklusiewe optrede deur Jenny Morris, ‘n kaasmaakdemonstrasie deur Leon die Melkman, ‘n kaasbord met President-kase en veel meer insluit.

Datum, tyd en kaartjies

Die SA Kaasfees vind plaas van Vrydag, 27 April tot Sondag, 29 April 2018 op die plaas Sandringham buite Stellenbosch. Kaartjies is beskikbaar by enige Computicket, Shoprite of Checkers winkel teen R180 per persoon per dag. Senior burgers betaal R120 en kinders van die ouderdom 2 tot 13 jaar betaal R20 per persoon per dag. Geen kaartjies sal by die hekke te koop wees nie. Die feestye is daagliks van 10:00 tot 18:00. Sandringham is gerieflik langs die N1, Stellenbosch afrit 39, tussen Kaapstad en Paarl geleë.

Die Suid-Afrikaanse Kaasfees is pas weer deur AAXO (African Association of Exhibition Organisers) as Beste Verbruikersuitstalling aangewys. Besoek www.cheesefestival.co.za, kontak Agri-Expo by tel 021-975 4440 of e-pos admin@agriexpo.co.za vir meer inligting. Vir kompetisiebesonderhede en programhoogtepunte, volg die SA Kaasfees op Facebook (Cheese Festival), Twitter (SACheeseFest) of Instagram (sacheesefest).

Uitgereik deur Isabeau Botha, Agri-Expo