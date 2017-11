SA houerwassers haal ergste byt uit koste

Higiëne is die wagwoord wanneer bederfbare produkte soos vrugte verpak en vervoer word – veral wanneer ‘n lang oorsese reis voorlê. Om te verseker dat die houers hiervoor uit die staanspoor silwerskoon is, word houerwassers al ‘n geruime tyd deur Suid-Afrikaanse verpakkers gebruik. Die probleem is die enorme koste waarteen dié toerusting ingevoer moet word.

MED Automation het pas met die welkome nuus gekom dat hy begin het om drie modelle houerwassers binnelands te bou en dit binnekort vir lojale kliënte gereed sal hê.

Volgens Wiekus Venter van MED Automation is die nuwe wassers in pas met verhoogde internasionale vereistes op vruggehalte en sal ’n groter groep Suid-Afrikaanse verpakkers daarby baat.

“’n Vuil krat kan tot bederf bydra en grond en ander vuiligheid in die krat kan die vrugte fisies beskadig. Deur houerwassers meer bekostigbaar te ontwerp en te bou kan ons ‘n groter mark bedien en meer verpakkers in staat stel om hierdie soort risiko vinnig en doeltreffend uit verpakking te haal.”

Tot soveel as 100 houers – met afmetings van 1 000 x 1 200 x 735 mm tot 1 300 x 250 x 850 mm – kan per uur hanteer word.

Twee modelle is vir die bo- en binnekant van die houers, terwyl ’n derde model die onderkant was.

’n Pluspunt is die feit dat spoelwater gefiltreer en hergebruik kan word.

Wassers word afhangend van die grootte vir een houer per slag ingestel en die houers word op bande van vlekvrye staal by die houer in- en uitgevoer.

Bron: Affinity Strategic Communication