SA Angus vier eeufees by Agri-Expo Livestock

Die Angus-beestelersgenootskap van Suid-Afrika se eeufeesvieringe is een van die hoogtepunte by vanjaar se Agri-Expo Livestock op Sandringham buite Stellenbosch. Telers van die Wes- en Suid-Kaap, sowel as van ander provinsies insluitend die Vrystaat, kom hier byeen om hierdie mylpaal te vier.

Die eeufeesvieringe by Agri-Expo Livestock skop af met die Genootskap se 100ste Algemene Jaarvergadering en ‘n prysuitdelingsfunksie op Woensdag 11 Oktober 2017, gevolg deur ‘n Angus-skou op Donderdag 12 en Vrydag 13 Oktober as deel van die Livestock Ras- en Interraskampioenskappe. ‘n Angus-koei, Black Mamba Nelene van Jaco Smit van Moorreesburg, dra die afgelope twee jaar die kroon as BKB-Vleisbeeskampioenkoningin by Livestock.

Die Genootskap is in 1917 as die Aberdeen-Angus-genootskap gestig. Vandag staan die rooi- en swartkleurige Aberdeen-Angus-beeste in Suid-Afrika bekend as SA Angus. Die ras kom oorspronklik van twee aangrensende graafskappe, Aberdeenshire en Angusshire, in Skotland. Die eerste swart Angus-beeste is in 1895 deur Charles Newberry van die Vrystaat ingevoer. EW Bassingthwaighte en RW Dennler van Windhoek was die eerste rooi Angus-beestelers, Barry Kramer die eerste invoerder van rooi Angus-beeste en Hannes Muller die eerste invoerder van rooi Angus-semen uit Amerika.

Volgens Andrew Masterson, voorsitter van die SA Angus-raad, is die Angus-ras uniek omdat dit die talrykste beesras ter wêreld is, asook die enigste opreggeteelde ras wat sedert sy ontstaan eksklusief vir vleis geteel is.

“SA Angus sien uit daarna om hierdie belangrike saak te vier tydens die Agri-Expo Livestock. Die hoogtepunt op hulle program is die toekenning van erelidmaatskap van die genootskap. Kramer en Muller is van die afgetrede telers wat erkenning sal ontvang vir hulle bydraes tot die ontwikkeling en groei van die ras. Kuddes ding ook vanjaar weer mee om die Pat Mossop-toekenning vir die kortste interkalfperiodes,” sê Masterson.

Rudi Buys, voorsitter van Suid-Kaap en Wes-Kaap Angus-klub, wat sedert die ontstaan van Agri-Expo Livestock by die vleisbeeskampioenskappe betrokke is, sê hy is baie opgewonde oor vanjaar se groot Angus-viering: “Livestock is vir ons ‘n hoogtepunt wat skoue in Suid-Afrika betref, omdat die gehalte daarvan werklik wêreldklas is.”

Agri-Expo Livestock vind van 12 tot 14 Oktober 2017 plaas. Besoek www.livestock.org.za vir die volledige Livestock-program. Besoek www.angus.org.za vir meer inligting oor SA Angus.

Uitgereik deur Isabeau Botha, Korporatiewe Kommunikasiebestuurder, Agri-Expo