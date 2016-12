Rooipoenskop is propvol voordele

Groot kruisteelvoordele is in die pragtige, dieprooi Rooipoenskopbeesras saamgevat. Alhoewel daar maar min Rooipoenskoptelers in die land is, hou veral die ras se dubbeldoeleienskappe groot voordele in vir kommersiële beesboere.

Rooipoenskop: Die vleisras met melk

Die Rooipoenskop is ’n veelsydige dubbeldoelras. Dit is pragtige diere met ’n diep donkerrooi kleur, horingloosheid en hoë melkproduksie. Die mediumraambeeste vra min om baie te lewer en hulle gemoedelike temperament maak dit ’n plesier om met Rooipoenskopbeeste te werk.

Kenmerkende eienskappe van die Rooipoenskop:

Vrugbaarheid en langlewendheid

Gemaklike kalwing met gesonde sterk Kalwers

Goeie moederseienskappe

Natuurlike horingloosheid

Kragtige kruisteling

Vinnige gewigstoename

Doeltreffende voeromset

Goeie uitslagpersentasie met sagte, geurige vleis

Kruisteelwaarde

Die mees bekende eienskappe van die Rooipoenskop is die dominante natuurlike horingloosheid en die rooi kleur. Dit is eienskappe wat enige vleisprodusent aangryp. Die Rooipoenskop kruis uitstekend met amper enige beesras en tussen 95% en 100% van die kalwers behoort horingloos te wees, terwyl tussen 85% en 95% behoort rooi te wees. Saam met hierdie eienskappe, maak die natuurlike, inherente melk- en moedereienskappe, langlewendheid (die meeste Rooipoenskopkoeie het ’n produktiewe leeftyd van 12 tot 15 jaar), vrugbaarheid, rustige temperament, gemak van kalwing en die vinnige groei van kalwers die Rooipoenskop die ideale ras vir gebruik in enige kruisteelprogram.

Karkaseienskappe

Rooipoenskoppe en Rooipoenskopkruisings kan regstreeks van hulle moeders af winsgewend bemark word. Die karkas vertoon netjies met goeie bespiering en sonder oortollige vet. Omdat die Rooipoenskop nie uitermatige vet aanpak nie, slag hulle dikwels swaarder uit as wat hulle voorkom. Die Rooipoenskop vaar uitstekend in verskeie slag- en karkaskompetisies het al dikwels gewen, onder meer die Kwaliteitbeesvleiskompetisie wat by Bloemfontein-skou aangebied word.

Veelsydigheid

In verskeie lande, soos ook hier in Suid-Afrika, word die Rooipoenskop hoofsaaklik aangehou vir vleisproduksie, waar die ras se inherente hoë melkproduksie die grootmaak van topgehalte kalwers verseker. Tog is daar kuddes in Suid-Afrika en regoor die wêreld, veral in Engeland, waar Rooipoenskoppe vir melkery aangewend word. Weeton is ’n winkelgroep in Engeland soos Suid-Afrika se Woolworth. Hulle is uiters gesteld op gehalte en gebruik net Rooipoenskopkoeie se melk vir hulle suiwelprodukte. Lees meer daaroor by http://www.weetons.com/our-producers.

Die Rooipoenskopkoei lewer ’n hoë melkproduksie in ruil vir klein hoeveelhede konsentrate saam met natuurlike weiding. Hierdie vermoë, saam met die goeie groei en vleiseienskappe van die kalwers, maak hulle as melkkoeie meer waardevol as suiwer suiwelrasdiere.

Rooipoenskop vir voortreflike vleis

Min beesrasse kan by die Rooipoenskop kersvashou as dit by die produksie van vleis van die beste gehalte kom. Rooipoenskopvleis is smaaklik, sag, goed gemarmer en voedsaam. Uit ’n ekonomiese oogpunt is Rooipoenskopvleis ook ’n wenner. Die Rooipoenskop pas by enige bestuurstelsel in en die diere is vroegryp. Hulle slag gewoonlik 55 tot 60% uit en behaal ’n uitstekende gradering.

Rooipoenskop vir oorvloedige melk

Rooipoenskopmelk is gesog as hoofbestandeel van spesialiteitsprodukte soos fynproewerskaas en -melkprodukte. Die melk het die ideale samestelling vir kaasproduksie, met klein vetdeeltjies wat dit ook wensliker maak vir gebruik deur mense wat laktose-onverdraagsaam is. Uit ’n boerdery-oogpunt is die Rooipoenskopkoei met haar ekonomiese kenmerke ’n uiters goeie keuse. Hulle het ’n laer vervangingskoste omdat die koeie lank en produktief lewe. Hulle onderhoudskoste is ook laag omdat hulle geharde mediumraamkoeie met ’n goeie voeromset is. Rooipoenskopkoeie kalf maklik en het goeie voete en bene wat die veearts se rekening uiters laag hou. Boonop het hulle ’n goeie, vriendelike temperament wat dit ’n plesier maak om met hulle te werk.

Rooipoenskopbulle

Ideale keuse vir kruisteling vanweë dominante horingloosheid

Gesogte dieprooi kleur

Vinnig groeiende kalwers, met ’n hoë immuniteit teen siektes

Rustige temperament, maklik hanteerbaar

Dra goeie melkeienskappe oor vir die produksie van vleis

Rooipoenskopkoeie

Gemaklike kalwing en besonderse moederseienskappe

Gemaklike, gelykmatige laktasie met proteïenryke melk

Lang produktiewe lewe, vroeë geslagsrypheid

Sagte temperament, strelend op die oog

Doeltreffende reproduksie

Rooipoenskopspeenkalwers met ekstra massa

Gemiddelde geboortegewig van 35 kg vir maklike kalwing; vroeg sterk en lewendig na geboorte.

Vinnige gewigstoename. Bereik ’n gemiddelde speenmassa van 250 kg op 200 dae.

Vir meer inligting oor die Rooipoenskop as voortreflike ras, maar veral ook vir winsgewende kruisteling, skakel die Rooipoenskop- genootskap by 082-857-3980 of e-pos redpoll@wam.co.za. Besoek ook die webwerf www.redpoll.co.za.

Telers:

Anzabeth Nieuwoudt: 083-447-2813

Pieter van Wyk: 082-494-0631

Johann Oosthuizen en Elmar Steenkamp: 082-853-2873

Arnold Griesel: 083-262-6577

Genootskap: 082-857-3980