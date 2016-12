RGMotorsport sit woema in jou werkesel

Die drastiese besnoeiing van uitgawes is deesdae nie meer net vir suinige of sukkelende boere nie. Die immer knellender kosteknyptang veroorsaak dat elke slim boer elke rand en sent moet omdraai sodat daar volgende jaar verder geboer kan word.

Omdat jou bakkie jou trots is, kyk min boere daarna as net nog ’n kostesentrum op die plaas. Maar het jy al ooit gewonder of jy jou bakkie kan ombou sodat dit ook sy deel op die plaas kan bydrae om geld te bespaar? Rob Green, stigter en eienaar van RGMotorsport in Johannesburg, het saam met sy span slimkoppe ’n kwarteeu se navorsing en ondervinding in enjinombouings agter die blad. “Ek wil die enjinomskakelingsbedryf op ’n hoër vlak plaas. Wanneer jy ’n voertuig wat deur ons werkswinkel is se enjinkap oopmaak, moet dit lyk asof dit regstreeks uit die vervaardiger se fabriek kom. Ons beskou ons vakmanskap, materiaal en diens as die beste wat jy kan kry,” sê Rob.

Hulle fokus uitsluitlik daarop om standaardvoertuie sterker en meer kostedoeltreffend te maak. “Ons wil nie ’n voertuig superaanjaag om lawwe resultate te kry nie. Ons bou ’n voertuig om sodat dit die maksimum kan lewer waartoe dit in staat is,” sê Rob.

RGMotorsport het ’n ruk gelede ’n standaard 4,0 liter, V6, 2016-model Hilux wat 175 kW lewer aangekoop en hulle span ingenieurs en technici op die enjin losgelaat om die enjin se volle potensiaal te ontgin. Vandag lewer hulle ’n spogproduk met kraglewering wat uitstekend vergelyk met die sterkste kragmanne in die wêreld. Met ’n turboaanjaer, superaanjaer en verbeterde lugvloei lewer die voertuig nou met gemak ’n wringkrag van 545 Nm teen 5 500 omwentelinge per minuut om 327 kW se krag te lewer. ’n Bykomende bonus is dat die brandstofverbruik drasties daal. “Jy hoef nou skaars aan die versnellerpedaal te raak om dieselfde werkslewering te kry as voorheen,” sê Adrian Burford, eksterne skakelbeampte van RGMotorsport.

Wat is nou geriefliker as om maklik en vinnig met ’n vol vuurvegter teen ’n bult uit te ry, of om met jou eentonbuffelbul op jou wildsleepwa ’n stadige vragmotor blitsvinnig verby te steek? Sonder vrag kan die bakkie in 12,2 sekondes vanaf 80 km/h na 160 km/h versnel! Die heen-en-weer see toe met die hele gesin terwyl jy ’n boot, woonwa of sleepwa trek is ook een groot plesier terwyl die bespaarde brandstofgeld eerder aan vermaak bestee kan word.

Die brein van die voertuig se ombouing word ’n Unichip genoem. RGMotorsport pas die Unichip aan sodat dit pasmaak vir jou voertuig en beursie kan werk. Die Unichip-dieselenjinbestuurstelsel kan in die ouer 3,0 D-4D en in die nuwe 2,8GD (Global Diesel) waarmee die jongste generasie Fortuner en Hilux spog, geïnstalleer word (let wel, nie vir die 4.0 liter, V6 Hilux nie).

Dit het vyf verskillende vlakke wat maklik met ’n knoppie gekies kan word:

Teenkapingsfunksie wat die voertuig in ’n ‘kruppelmodus’ plaas. Standaardfunksie wat die voertuig na sy oorspronklike fase voor die ombouing terugskakel. Die ekofunksie is uitsluitlik vir brandstofbesparing bedoel. Die brandstofpedaal reageer nie aggressief nie. Die sleepfunksie gee baie krag tydens lae omwentelinge vir die oomblik wanneer jy met ’n swaar vrag moet wegtrek. Volkragfunksie gee die maksimum krag wat die enjin kan lewer regdeur al die ratverhoudings. Nadat die ombouing voltooi is, word elke voertuig by die Gerotek militêre voertuigtoetsbaan wes van Pretoria getoets om te verseker dat teorie en praktyk bymekaarkom.

“Ons het baie kliënte wat byvoorbeeld in Afrika gaan toer, wat spesifiek hulle voertuie op rowweterrein beproef,” sê Jaques Joubert, RGMotorsport se bemarkingsbestuurder. RGMotorsport is AA-gehalteverseker en RMI-goedgekeur. (Die AA is die Outomobiel-assosiasie en RMI is die organisasie van die kleinhandelmotorbedryf.)

Vir ’n 4.0 liter, V6 Hilux met minder as 10 000 km op sy meter en wat jonger as een jaar oud is, sluit RGMotorsport ’n tweejaar-/75 000 km-waarborgplan vir die superaanjaer-ombouing in. “Ons is petrolkoppe en het ’n passie vir wat ons doen. Die bedryf smag na reputasie, diens en werksverrigting, en dit is ons sterkpunte,” sê Rob Green.

Skakel Rob Green by 082-554-5632 of 011-792-8352 of e-pos RGM by info@rgmotorsport.com.