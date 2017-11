Reuksin guru kom deel sy kundigheid

Suid-Afrikaanse wynmakers, -proeërs en wingerdkundiges met ʼn voorliefde vir Shiraz kan binnekort baat by die uitgebreide ervaring en kennis van internasionaal-erkende kundige op die gebied van reuksin (olfaction), Alexandre Schmitt. Shiraz SA nooi lede om na Schmitt te kom luister tydens hul 10de tegniese werkwinkel op 14 November by Kronenburg, Paarl.

Sedert SA Shiraz se ontstaan in 2008 sien dié liggaam om na hierdie spesifieke nis van die wynbedryf en beskou dit as ʼn groot voorreg om juis Schmitt na Suid-Afrika te lok. Schmitt geniet internasionale aansien en konsulteer vir van die wêreld se grootste wynprodusente.

Schmitt bied reeds reuksin-opleiding aan wynmakers vir die afgelope 15 jaar deur sy Wine & Flavors besigheid. Nadat hy in die perfuumbedryf in Parys sy vaardighede geslyp het, het hy na Bordeaux teruggekeer en daar het die wynbedryf hom genader om sy unieke aanslag met hulle te deel.

Die res van die vol program sluit in ʼn verskeidenheid toepaslike besprekings rondom hierdie edelkultivar: Dr José-Luis Aleixandre Tudo spreek die kwessie aan van die voorspelling van ʼn rooiwyn se verouderingspotensiaal, terwyl ʼn paneelbespreking en proe van wyne van die 1980’s en 1990’s sal help bepaal of Shiraz inderdaad goed verouder. Teenwoordiges sal ook geleentheid kry om die twaalf wenwyne van die 2017 Shiraz SA Challenge te proe en hul sensoriese analises te bespreek.

Voorts sal lede verskeie goue medalje-wenners van Syrah du Monde 2017 kan proe onder leiding van Dr Andy Roediger.

Shiraz SA bedank hoofborg, Vinventions, vir hul volgehoue ondersteuning aan die bedryf.

Bron: Yolandi de Wet PR